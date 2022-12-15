الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع قيمة الأصول السائلة في مصارف الإمارات إلى 509.61 مليار درهم

مصرف دولة الإمارات
مصرف دولة الإمارات المركزي

كشف مصرف دولة الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في مصارف الامارات إلى 509.61 مليار درهم نهاية الربع الثالث 2022.

وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث 2022، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 14.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ قيمتها 3.5 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفق وام. 

وسجلت قيمة الأصول في القطاع المصرفي بدولة الإمارات زيادة على أساس سنوي بنسبة 5% أو ما يعادل 24.4 مليار درهم مقارنة بنحو 485.22 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2021.

وأوضح تقرير المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.5% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ولا تزال نسبة كفاية رأس المال أعلي بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصد رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ "بازل 3" والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.

وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 16.3%، فيما وصلت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.5%.

واكد  التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.

وفي وقت سابق ,أظهرت بيانات مصرف دولة الإمارات المركزي ارتفاعا بأكثر من 10 مليارات درهم في استثمارات البنوك العاملة داخل الدولة خلال 9 أشهر.

وكشفت إحصائيات المركزي أن استثمارات البنوك زادت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 10.1 مليار درهم"2.75 مليار دولار"أو ما نسبته 2.13% لتصل إلى 483.3 مليار درهم "131.58 مليار دولار" نهاية سبتمبر 2022 مقابل 473.2 مليار درهم "128.83 مليار دولار" في نهاية ديسمبر 2021.

مصرف دولة الإمارات المركزي الإمارات مؤشرات السلامة المالية القطاع المصرفي كفاية رأس المال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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