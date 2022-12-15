محافظ أسيوط يلتقى أهالى مركز الغنايم لمناقشة سبل الاستفادة من محور كوبرى طما العلوى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب وبعض أهالي مركز الغنايم لمناقشة سبل الاستفادة من محور كوبري طما المار بمركز الغنايم والبالغ تكلفته 260 مليون جنيه بالمرحلة الثالثة لتسهيل انتقال المواطنين بين جانبي المحور.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى مسعود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري، ومحمد كمال نائب رئيس مركز ومدينة الغنايم، وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومعتصم أحمد مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ بالديوان العام، وبعض المهندسين المشرفين على محور طما.

وتم خلال اللقاء استعراض مراحل تنفيذ مشروع محور كوبرى طما المار بمركز الغنايم بالمحافظة والموقف التنفيذي لأعمال تغطية ترعة الغنايم وتمهيد الطريق الرابط بمحور كوبري طما المار بمركز الغنايم، مشيدًا بمستوى الأعمال التي يجري تنفيذها.

واستمع المحافظ لمقترحات وطلبات أهالي مركز الغنايم، فضلًا عن مقترحات النائب الحسيني جلال والحلول المقترحة من المهندسين المشرفين على المشروع لتعظيم الاستفادة من المشروع المار بالمركز، وتم استعراض خرائط ورسومات المشروع ومقترحات الحلول التي سيتم دراستها بواسطة استشاري المشروع لبحث إمكانية تنفيذها خلال عملية الإنشاء.

وأكد المحافظ على ضرورة تركيب النيوجيرسي على جانبي المحور بالقرب من الكتلة السكنية حفاظًا على أرواح المواطنين فضلًا عن عمل دورانات لامتداد المحور لتسهيل مرور المواطنين بين جانبي الطريق بسهولة، لافتًا إلى أهمية محور كوبري طما الذي يعتبر أحد أهم شرايين الطرق والكباري التي يجري تنفيذها بمحافظات الصعيد ضمن خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحور يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ويربط بين الطريق الصحراوي والزراعي الشرقي بأسيوط، وبين الزراعي والصحراوي الغربي بسوهاج، بتكلفة إجمالية بلغت 260 مليون جنيه بمرحلته الثالثة ويسهم في ربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي بطول 40 كم وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

كما أعلن محافظ أسيوط عن موافقته على توفير قطعة أرض أملاك دولة لإنشاء وحدة مرور جديدة تخدم مركزي صدفا والغنايم بعد حصول النائب الحسيني جلال على موافقة وزارة الداخلية بإنشاء وحدة مرور لخدمة المركزين بجنوب المحافظة تسهيلًا على المواطنين لاستخراج كل التراخيص وتلبية لاحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أهمية المحاور التي يجري تنفيذها بالمحافظة لربط الشرق بالغرب وتسهيل عملية نقل التجارة والبضائع بين المحافظات المختلفة.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل، منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبلغت تكلفته الإجمالية 1.9 مليار جنيه، ويجري حاليًا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج ومحور منفلوط، وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، لافتًا إلى أن محور منفلوط الحر والجاري تنفيذه يبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 متر تقريبًا وتكلفته التقديرية 3 مليارات و300 مليون جنيه ويجري إنشاؤه من خلال تنفيذ عدد 20 عملًا صناعيًا (عدد 9 كباري سطحية و11 بربخ) على نهر النيل وأعلي الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي، بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور، ومشروع محور (أبوتيج – ساحل سليم) الذي يجري تنفيذه بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه وتكمن أهمية هذا المحور في خدمة التنمية وتيسير حركة المواطنين ويبلغ طول هذا المحور 1500 متر متضمنًا كوبرى أعلى النيل بطول 840 مترًا وكوبري أعلى السكة الحديد والطريق الزراعي مصر أسوان بطول 360 مترًا بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية.