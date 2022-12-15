الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 بتوقيت القاهرة

الأرجنتين
الأرجنتين

يعد كأس العالم 2022 في قطر، خلال أيامه الأخيرة، بعد أن تحدد طرفي النهائي، وهما منتخبي الأرجنتين وفرنسا، ويشغل بال محبي كرة القدم معرفة موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 عبر محرك "جوجل".

موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم 2022

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير موعد مباراة الأرجنتين ضد فرنسا، وموعد انتهاء كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في بطولة كأس العالم دولة قطر 2022، على استاد ”لوسيل” الرائع.

الموعد النهائي لمباراة الأرجنتين ضد فرنسا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نهائي المونديال بتمام الساعة الخامسة مساء في يوم الأحد 18 ديسمبر الحالي، بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبتوقيت الدوحة وأبوظبي.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل في النهائي عقب عبور نظيره منتخب كرواتيا بالدور نصف النهائي في مونديال قطر بثلاثية نظيفة، حيث تقدم اللاعب ميسي للتانجو في ركلة جزاء، قبل أن يسجل اللاعب ألفاريز هدفين أحدهما في صناعة ليونيل ميسي كذلك.

وعلى الجهة الأخرى عبر منتخب فرنسا نظيره المغربي بهدفين نظيفين، عقب لقاء كان قوي ومثير، وتصدر منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا مجموعاتهما بالبداية بهزيمة وانتصارين.

القنوات الناقلة لنهائي مونديال قطر 2022

المباراة النهائية ستنقل من خلال شبكة قنوات “بين سبورتس” القطرية، الناقلة الحصرية للمسابقة القارية الأعرق، وأيضًا تقوم بنقل اللقاء قناة ” بين سبورتس المفتوحة”، وذلك بجانب شبكات قنوات ” الكأس ” القطرية.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022

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متى ينتهي كأس العالم 2022؟

يبحث عشاق الكرة المصرية عن الموعد الرسمي لانتهاء بطولة كأس العالم 2022، والذي يقام حاليا في دولة قطر، ومباراة تحديد أصحاب المركزين المركز الثالث والمركز الرابع ببطولة كأس العالم 2022 على استاد خليفة الدولي، في يوم 17 ديسمبر 2022، بتمام الساعة الخامسة مساءً وتكون بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً تكون بتوقيت مكة المكرمة.

وبينما تم التحديد لموعد المباراة النهائية في بطولة كأس العالم 2022، ويكون هو يوم 18 من ديسمبر 2022 بملعب لوسيل الدولي، والذي سيوافق اليوم الوطني في دولة قطر، والمباراة النهائية تكون في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً تكون بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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