نيويورك تايمز: بايدن يأمل في تنشيط العلاقات مع أفريقيا من خلال القمة الأمريكية

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يهدف لتنشيط العلاقات مع إفريقيا من خلال القمة الإفريقية الأمريكية التي تستضيفها واشنطن العاصمة.

القمة الأمريكية الإفريقية

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن الرئيس بايدن يسعى إلى تنشيط علاقة أمريكا المترهلة مع إفريقيا، ووعد بحمل مجموعة من المبادرات الاقتصادية لتعويض سلفه "دونالد ترامب" الذي شوه سمعة القارة وترك منافسين استراتيجيين مثل الصين وسعوا نفوذهم في القارة.

وتجمع معظم قادة إفريقيا في واشنطن لأول مرة منذ عام 2014، وتعهد بايدن باستثمار ما قدر مساعدوه بأنه سيكون 55 مليار دولار في القارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع دعم طموحاتها لقيادة عالمية أكبر وتعزيز الجهود لتحويلها إلى منطقة أكثر ازدهارًا وصحة وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.

وأعلن بايدن في خطاب ألقاه أمام وفود 49 دولة حضرت قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا: "إن الولايات المتحدة تعمل على مستقبل إفريقيا". وأضاف الرئيس "معًا ، نريد أن نبني مستقبلًا مليئًا بالفرص حيث لا أحد ، ولا أحد ، يتخلف عن الركب."

ووفقا للصحيفة فإنه حتى الان، لم يتعهد الرئيس الأمريكي بدعم أفريقيا في قضايا ملموسة ذات أهمية كبيرة كمبادرة وبرنامج الرئيس جورج دبليو بوش بيبفار لمكافحة الإيدز أو حملة الطاقة لأفريقيا التي أطلقها الرئيس باراك أوباما لإنارة عشرات الملايين من المنازل.

واشنطن والصين

وقالت الصحيفة، يُنظر إلى الولايات المتحدة على نطاق واسع على أنها متخلفة عن الصين في زراعة إفريقيا، وهي منافسة جيوسياسية توسعت في السنوات الأخيرة لتشمل قوى مثل روسيا و والإمارات العربية المتحدة. أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم نقص الغذاء في إفريقيا بينما تسبب فيروس Covid-19 في تعطيل سلاسل التوريد ، مما ضاعف التحديات.

وتضاءل النفوذ الأمريكي في إفريقيا في عهد سلف بايدن، دونالد ج.ترامب، الذي لم يعر اهتمامًا كبيرًا للقارة باستثناء السخرية من بعض دولها البالغ عددها 54 دولة بعبارة بذيئة والتذمر من أنه بعد أن رأى المهاجرون من نيجيريا الولايات المتحدة وان عليهم العودة إلى أكواخهم." تحدث السيد ترامب عن إفريقيا كما لو كانت القارة بأكملها بلدًا واحدًا.

بايدن يعير الانتباه لأفريقيا

وقالت نيويورك تايمز: سعى بايدن لإظهار المودة للمنطقة، واحتفل بالقادة الأفارقة الزائرين وأزواجهم في حفل عشاء بالبيت الأبيض شارك فيه جلاديس نايت ليلة الأربعاء وتكريم نجاح المغرب كأول دولة أفريقية جعل الأربعة الأخيرة في كأس العالم.

وفي العشاء الذي أقيم في غرفة البيت الأبيض الشرقية، أثار بايدن تاريخ العبودية الأكثر إيلاما. وقال: "نتذكر الرجال والنساء والأطفال المسروقون الذين تم إحضارهم إلى شواطئنا مكبلين بالسلاسل ، وتعرضوا لقسوة لا يمكن تصورها - كانت خطيئة أمتي الأصلية هي تلك الفترة". وأضاف أن أحفادهم "ساعدوا في بناء هذا البلد ودفعه إلى آفاق أعلى وفتح مسارات جديدة وصياغة مستقبل أفضل للجميع في أمريكا".

ووفقا للصحيفة الامريكية، فقد سعت إدارة بايدن إلى صرف النظر عن التصور القائل بأن جهودها هذا الأسبوع كانت تهدف إلى التنافس مع الصين ، التي تجاوزت الولايات المتحدة في التعاون التجاري والاقتصادي مع إفريقيا.

ولكن التركيز على إفريقيا كان اعترافًا ضمنيًا بأن الولايات المتحدة ليس لديها خيار سوى الالتزام بالقارة ، والتي من المتوقع أن تمثل واحدًا من كل أربعة أشخاص بحلول عام 2050 وهي غنية بالموارد اللازمة لمكافحة تغير المناخ والانتقال إلى الطاقة النظيفة ، مثل الغابات الشاسعة والمعادن النادرة المستخدمة لتشغيل المركبات الكهربائية.

وكان التحدي الذي واجهه بايدن هو إقناع القادة الأفارقة بأنه جاد في رغبته في التجارة معهم. كان الكثير من المتشككين علنا. في حدث جانبي في واشنطن قبل ساعات من حديث السيد بايدن ، تجاهل الرئيس الرواندي بول كاغامي كتفيه عندما سئل عما إذا كان أي شيء قد خرج من قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا الافتتاحية التي استضافها السيد أوباما في عام 2014، أجاب: "حسنًا ، لقد كان لدينا اجتماعًا جيدًا على الأقل" ، وهو ما أثار ضحك الحشد.

ويعتزم السيد بايدن العودة إلى القمة في مركز مؤتمرات واشنطن اليوم الخميس لجلسة حول الرؤية الإستراتيجية للاتحاد الأفريقي للقارة. ستستضيف نائبة الرئيس كامالا هاريس غداء عمل ، وسيختتم السيد بايدن الاجتماع بمناقشة الأمن الغذائي.

مبادرات بايدن في القمة

كما أعلنت إدارة بايدن هذا الأسبوع دعمها لمبادرة لاستخدام المعادن المستخرجة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لصنع بطاريات للسيارات الكهربائية في مصانع في زامبيا المجاورة. تلبي هذه الصفقة الهدف الأفريقي المتمثل في الحفاظ على سلاسل التوريد لواحدة من أهم الشركات الجديدة في العالم في القارة.

كما أنه يلبي هدفًا استراتيجيًا أمريكيًا ، ويتصدى للمخاوف في واشنطن من سيطرة الصين على المعادن النادرة في دول مثل الكونغو.

وقعت الإدارة أيضًا مذكرة تفاهم لدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، والتي بدأت في عام 2019 وتعد بإطلاق الإمكانات الاقتصادية الهائلة لقارة يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار شخص وسوق إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار من خلال تخفيف الحواجز التجارية بين الأفراد و الدول.

وبشكل عام تحدود أفريقيا التي كانت معظمها تعود إلى الحقبة الاستعمارية قد زادت من تشديدها بفعل السياسات الحمائية وروابط النقل الضعيفة وغيرها من التدابير التي تعيق التجارة. يمكن لمنطقة التجارة الحرة أن تزيد التجارة البينية الأفريقية بما يصل إلى الربع ، أو 70 مليار دولار ، بحلول عام 2040 ، مما يساعد على انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع ، وفقًا للأمم المتحدة والبنك الدولي. لكن التنفيذ كان بطيئًا ، ويقول الخبراء إن المساعدة من الولايات المتحدة والقوى الأجنبية الأخرى ضرورية لتعزيز فرص نجاحها.