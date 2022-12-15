الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات: نتعاون مع المجتمع الدولي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات مع
وزير الاتصالات مع ملك اسبانيا

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالتعاون مع المجتمع الدولى فى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعى؛ حيث تتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى واليونسكو إلى جانب التعاون على المستويين العربى والإفريقى من خلال رئاسة فريق عمل المجموعة العربية والمجموعة الإفريقية للذكاء الاصطناعى لنقل التجربة المصرية والخروج برؤى إقليمية حول سياسات الذكاء الاصطناعى؛ موضحا أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع نصب أعينها الأولويات الوطنية فى تنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعى.

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جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال مشاركته فى جلسة نقاش وزارية حول مبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للذكاء الاصطناعى وتأثيره على مشهد السياسة الدولية. وذلك ضمن فعاليات الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى OECD الذى ينعقد فى فى جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية تحت عنوان "دفع التعافي والنمو الاقتصادى طويل الأمد من خلال بناء مستقبل رقمى يتسم بالأمان والاستدامة والشمول"؛ بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من 20 دولة حول العالم.

كما استعرض طلعت فى كلمته خلال الجلسة؛ التجربة المصرية فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ موضحا الجهود المبذولة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى الذى ترأسه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن الجهود الوطنية للخروج بالاستراتيجية كانت شاملة لجميع الأطراف المعنية بما فى ذلك المجتمع المدنى والجهات الحكومية.

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وأوضح أبرز المشروعات التى ينفذها مركز الابتكار التطبيقى لتطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إيجاد حلول للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى فى عدد من المجالات الحيوية مثل: الرعاية الصحية، والزراعة، بالإضافة الى معالجة اللغات الطبيعية للغة العربية العامية المصرية، وتنفيذ مشروعات لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى دعم اتخاذ القرار فى التخطيط الحضرى،  وإدارة المياه الجوفية، والاقتصاد الكلى، وغيرها من المشروعات؛ مؤكدا على أهمية بناء القدرات الرقمية لإعداد أجيال من المتخصصين  فى مجال الذكاء الاصطناعى.

وأضاف الدكتور  عمرو طلعت أن مصر انضمت إلى التوصية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مبادئ الذكاء الاصطناعي كما ساهمت بترجمة نسخة من التوصية إلى اللغة العربية لإضفاء البعد الإقليمى لها؛ موضحا أنه يتم حاليا التعاون مع فرق منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى المرحلة الثانية من تطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعى من خلال البرنامج القطري للمنظمة فى مصر؛ مؤكدا أهمية إقامة شراكات تكنولوجية وعلمية مع أعضاء المنظمة فى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجالات مختلفة.

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شارك فى الجلسة ايملياجا ستوجمنوفا دوه وزيرة التحول الرقمى لجمهورية سلوفينيا، و ليوسيليا سيلولى مديرة الذكاء الاصطناعى والصناعة الرقمية بالمفوضية الأوروبية، وميشيل بونكى نائب رئيس شركة أمازون ويب سيرفيسيز للسياسات العامة، وريبيكا فينلاى الرئيس التنفيذى لمنظمة شراكة الذكاء الاصطناعى، وفيلاس ضهار رئيس مؤسسة باتريك ماكغفرن المتخصصة في الذكاء الاصطناعى والبيانات. وأدار الجلسة ماركو ألكسندر رئيس فريق العمل المعنى بالذكاء الاصطناعى لوزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بألمانيا.

هذا وقد حضر الدكتور عمرو طلعت حفل عشاء أقامه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا بمناسبة افتتاح الاجتماع الوزارى لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمي؛ ودعا إليه الوزراء المشاركين بالاجتماع.

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منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى OECD لها دور مهم فى خدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد الدراسات والأبحاث التى تساعد الحكومات فى مقارنة التجارب المختلفة والبحث عن إجابات للتحديات المشتركة، هذا إلى جانب دورها فى العمل على تنسيق السياسات المحلية والدولية للدول وتحديد الممارسات الجيدة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قدمت مشروعين ضمن البرنامج القطرى للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للاقتصاد الرقمى؛ كان من بينها مشروع يتعلق بالذكاء الاصطناعى.

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