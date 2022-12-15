روسيا تحذر واشنطن من تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ باتريوت

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إنه إذا تم نقل أنظمة صواريخ "باتريوت" من قبل الولايات المتحدة إلى كييف، فسيكون خطوة استفزازية قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وقالت السفارة في بيان نقلته وسائل إعلام روسية: "في الولايات المتحدة، تم إطلاق حملة إعلامية حول الشحنة القادمة المزعومة لأنظمة الدفاع الجوي عالية التقنية إلى كييف، إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة الأمريكية، والتي قد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة".

وبحسب البعثة الدبلوماسية، فإن "الولايات المتحدة، حتى من دون تقديم صواريخ باتريوت، تتعمق أكثر فأكثر في الصراع في جمهورية ما بعد الاتحاد السوفيتي".

وأضافت السفارة: "هذا الخط من واشنطن يسبب ضررًا هائلًا ليس فقط للعلاقات الروسية الأمريكية ولكنه يخلق أيضًا مخاطر إضافية للأمن العالمي".

وأكدت نائبة رئيس الوزراء الكندية، كريستيا فريلاند، أن بلادها ستقدم 115 مليون دولار لإصلاح شبكة الكهرباء في كييف بعد الهجمات الروسية المتكررة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقالت فريلاند، في مؤتمر الوقوف مع الشعب الأوكراني في باريس، إن الأموال ستأتي من عائدات الرسوم الجمركية المحصلة على الواردات من روسيا وبيلاروسيا.



وأضافت أن دعم كندا سيساعد في ضمان قدرة أوكرانيا على تأمين بنيتها التحتية للطاقة والاستمرار في الشتاء الصعب القادم.



وكانت مجموعة الدول السبع قد أعلنت يوم الاثنين الماضي إقامة منصة متعددة الوكالات لتنسيق المساعدات لأوكرانيا ودعم الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.



وذكر مكتب نائب رئيس الوزراء الكندي، في بيان صحفي، أن كندا أنفقت ملياري دولار على شكل مساعدة مالية مباشرة لأوكرانيا حتى الآن في عام 2022، وخصصت 500 مليون دولار إضافية من خلال سندات السيادة الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر.



وقدمت كندا والولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون أشكالًا أخرى من المساعدات المالية والاستخباراتية والعسكرية لأوكرانيا للتعامل مع الغزو الروسي مع فرض عقوبات متعددة على موسكو.