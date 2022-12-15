المونيتور: مصر تنمى علاقات أوسع وأوثق مع دول شرق إفريقيا

حققت مصر قفزة تاريخية في التجارة مع دول حوض النيل وسط أزمة سد النهضة في إثيوبيا، حيث زادت صادرات وواردات القاهرة مع المنطقة بشكل كبير في عام 2021.

مصر في قلب إفريقيا



وقال موقع المونيتور الأمريكي، إنه في مؤشر آخر على تنامي التكامل الإقليمي، ارتفع التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بنسبة 32.6% في عام 2021 ، وفقًا لآخر البيانات الصادرة الشهر الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

وتمثل الزيادة انتعاشًا قويًا بعد الانخفاض الطفيف المسجل في عام 2020 في أعقاب جائحة الفيروس التاجي ويعيد البلدان إلى مسارها التصاعدي السابق.

ويعكس نمو العلاقات التجارية بين مصر ودول حوض النيل سعي القاهرة لجعل التعاون مع المنطقة إحدى الركائز الأساسية لسياستها الخارجية في السنوات الأخيرة.

محللون: مصر توسع بصمتها الاقتصادية في إفريقيا

وقالت زينب محمد، المحللة السياسية في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، للمونيتور: “لقد شهدنا جهودًا ملحوظة لتوسيع البصمة الاقتصادية لمصر في إفريقيا وتعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل في الحصول على المياه، ويعد تركيز الحكومة على تعزيز التجارة في حوض النيل جزءًا من استراتيجية لإقامة علاقات أكثر ودية مع دول المنبع، لا سيما مع أزمة سد النهضة الحالية”.

وتظهر البيانات الواردة من مركز التجارة الدولية (ITC) المستندة إلى إحصائيات الأمم المتحدة كومتريد زيادة معتدلة في التجارة أكثر من تلك المعلنة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي لا يفصل مصدر البيانات في تقريره. وفقًا لحسابات المونيتور الخاصة بناءً على خريطة التجارة لمركز التجارة الدولية ، بلغت قيمة صادرات مصر إلى دول حوض النيل 1.3 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 15.7% عن عام 2020 و9.5% عن مستويات ما قبل الجائحة.

بينما أضافت سالي محمد فريد، الأستاذة بكلية الدراسات العليا الNفريقية بجامعة القاهرة، إنه لزيادة تعزيز التجارة يجب توجيه المزيد من الجهود لتطوير البنية التحتية في مجالات مثل النقل والطاقة والاتصالات، كما أشارت إلى الحاجة إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين اللوائح والمعايير التجارية.

وكان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت القاهرة إلى السعي إلى تنمية علاقات أوسع وأوثق مع دول شرق إفريقيا منذ عام 2014 هو الخلاف الذي لا يزال دون حل حول إدارة مياه النيل الذي تم إطلاقه مع أديس أبابا حول بناء سد النهضة.

ومع ذلك، فإن حسابات مصر تشمل أيضًا الفرص الاقتصادية التي يوفرها التكامل الإقليمي الأكبر، المبني من بين أمور أخرى على موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية واتفاقيات التجارة الدولية المعمول بها.

وفي السنوات الأخيرة، أبرمت مصر أيضًا العديد من اتفاقيات التعاون العسكري والاستخباراتي مع دول مثل كينيا وأوغندا وبوروندي والسودان. كما بذلت القاهرة جهودًا لتوضيح تعاون أكبر مع دول حوض النيل في قطاعات مثل الزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وقال محمد سليمان، المدير في McLarty Associates، وهي شركة استشارات إستراتيجية مقرها واشنطن: "تدعم التجارة العلاقات متعددة الأطراف وتخفف التوترات بين العواصم الإقليمية، وينبغي الترحيب بأي جهد لزيادة التجارة والنظر إليه على أنه تطور إيجابي".

وأضاف: "لكل دولة من دول حوض النيل أهداف تنموية محددة ، وشواغل تتعلق بالموارد على المدى القريب ، ونقاط قوة متخصصة"، مشيرًا إلى أن كل الفوائد من زيادة التجارة.