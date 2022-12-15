صحوة أسوان تصطدم برغبة سيراميكا كليوباترا فى مواصلة الانتصارات

يحل أسوان ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع السابع للدوري الممتاز .

سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وثلاث هزائم وسجل 8 أهداف ودخل مرماه 9 أهداف ونجح الفريق في إيقاف مسلسل الهزائم وتعادل مع الإسماعيلي ثم فاز على حرس الحدود ويسعى لمواصلة انتصاراته والتقدم خطوة للأمام في جدول الدوري.

أحمد سامي حذر لاعبيه من صحوة فريق أسوان الذي حقق انتصارين متتاليين وظهر بشكل مختلف عن بداية الدوري وطالب سامي لاعبيه بأداء المباراة بقوة خاصة أن الفريق ليس أمامه سوى الفوز ومواصلة حصد النقاط.

أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: عامر عامر ومحمد بسام ورجب نبيل وسيف تقا وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومحمد ناصف ومحمود نبيل ومحمد عادل ومحمد متولي كناريا ومحمد توني وعمرو قلاوة وميدو جابر وعبد الرحمن السكران وعبد الرحمن بودي ومحمد إبراهيم وأحمد القرموطي ومحمود زلاكا وأحمد ياسر ريان وجون إيبوكا.

في المقابل يحتل أسوان بقيادة أيمن الرمادي المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط من انتصارين و4 هزائم وسجل 4 أهداف ودخل مرماه 6 أهداف وبعد 4 هزائم متتالية أمام الاتحاد والأهلي وغزل المحلة وفيوتشر نجح الفر يق في الفوز على فاركو وسموحة وظهرت بصمات أيمن الرمادي على أداء ونتائج الفريق الذي يسعى للعودة بنتيجة إيجابية وعدم العودة للهزائم من جديد في ظل الروح العالية وعودة الثقة للاعبين.

يدير المباراة الحكم وليد عبد الرازق ويساعده رمضان هنداوي ومحمد أبو رحاب ومعهم جلال أحمد حكما رابعا ومحمد الشناوي حكم فيديو أسامة السيد مساعد حكم فيديو .