الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الرئيس الفرنسى: علينا الاعتراف بأن تنظيم قطر للمونديال كان رائعا

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أثنى رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، على تنظيم قطر لكأس العالم 2022، رافضًا الانتقادات التي وُجهت للدولة المضيفة للبطولة.

 

وتواجد ماكرون في قطر وحضر مباراة نصف النهائي التي شهدت انتصار فرنسا على المغرب بهدفين دون رد.

 

وقال ماكرون في تصريحات تليفزيونية حول تنظيم قطر لكأس العالم " كنت واضحا دائما فيما يخص ذلك، هناك قرارات تُتخذ منذ سنوات، عندما يسند كأس العالم للبلد المنظم، الرياضة يجب أن تجمعنا ولا تفرقنا، كأس العالم لكرة القدم أو للركبي وبالنسبة لبعض البلدان كي تتحدث رغم أنها لا تتحدث على صعيد سياسي ولكنها ستتحدث في عالم الرياضة".

 

وأضاف الرئيس الفرنسي " أنا هنا في قطر وسوف أعود لمواعيد أكثر سياسية بالنسبة للعديد من المواضيع ويجب أن نعترف أن قطر تنظم بشكل ممتاز هذه الكأس العالمية، الأمن ممتاز، التنظيم أكثر من رائع دعونا لا ننسى السعادة علينا أن نسعد كفرنسيين بكل بساطة وأن نفخر، نحن في النهائي".

 

وأشاد ماكرون باللاعبين في غرفة الملابس عقب المباراة، كما دعم المدرب ديشامب.

 

وقال ماكرون "يحتاج مواطنونا لتلك السعادة البسيطة والفرحة، الرياضة تقدم ذلك لنا وخاصة كرة القدم، أنا الآن أفضل بكثير مما كنت عليه قبل ساعة ونصف الساعة".

 

وأضاف "لقد عانينا كثيرا في تلك المباراة، لكننا رأينا فريقا عظيما، أشكر المدرب والفريق الذي يتكون من مزيج من الأجيال وهذا شيء عظيم".

 

وأوضح الرئيس الفرنسي "نرغب في العودة بالكأس وبالطبع المدرب ديشامب يجب أن يبقى، هذا الفريق الفرنسي يجعلني فخورا جدا".

منتخب فرنسا كأس العالم 2022 ​إيمانويل ماكرون​ رئيس فرنسا

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