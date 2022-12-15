عماد الدين حسين: قرارات مدبولى أسرع تحرك للدولة لمواجهة جشع التجار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن القرارات التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول أسعار السلع جاءت لضبط السوق المصرية والقضاء على جشع التجار.

العرض والطلب هو الذي كان يضبط السوق

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن العرض والطلب هو الذي كان يضبط السوق ولكن مع الاختلال في سعر الدولار تسبب في زياردة الأسعار، متسائلًا عن سبب ارتفاع سعر الأرز مع اختفائه من الأسواق بأنه سببه الوحيد هو جشع التجار في هذه السلعة وغيرها.

وأكد أن قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، أهم وأسرع تحرك للدولة المصرية لمواجهة جشع التجار وإذا استمر جشع التجار فعلى الحكومة أن تظهر العين الحمراء للتجار لأنه عندما يتم ضبط شخص سيكون رادعًا لغيره.

وتابع، أن مصر رغم الأزمة الطاحنة الموجودة في دول العالم لم تشهد غياب أي سلعة وبالتالي لا يكون تبرير أن الغلاء قاعدة العرض والطلب، مؤكدًا أن النقطة الجوهرية هي الاجراءات التي تقوم بالتنفيذ ومن يقوم به هو الأجهزة المحلية ومفتشي التموين.