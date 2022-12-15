موعد نهائى كأس العالم 2022 بقطر بين فرنسا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، هو ما يبحث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

وتأهل منتخب فرنسا لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره الصعب على المغرب بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد البيت، ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وافتتح ثيو هيرنانديز التسجيل لمنتخب فرنسا في الدقيقة الخامسة، أعقبه كولو مواني بالهدف الثاني في الدقيقة 79، ليضعا "الديوك" في المباراة النهائية.

ولحق منتخب فرنسا بالأرجنتين، الذي تأهل لنهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بفوزه على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، أمس الثلاثاء.

موعد نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين

ونستعرض تباعًا موعد نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين

ويُقام نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين، يوم الأحد 18 ديسمبر، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، على استاد لوسيل المونديالي.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والأرجنتين

وتُنقل مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 بقطر، على شبكة قنوات بي إن سبورتس، والكأس القطرية.

ويواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي، يوم السبت 17 ديسمبر، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأقصى منتخب الأرجنتين في طريقه للنهائي، أستراليا من دور الـ16، هولندا من دور ربع النهائي، وكرواتيا من دور نصف النهائي.

وفاز منتخب فرنسا على بولندا في دور الـ16، ثم إنجلترا في دور ربع النهائي، فالمغرب في دور نصف النهائي.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا كان قد تُوج ببطولة كأس العالم 2018 بعد فوزه على كرواتيا في المباراة النهائية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

وكان منتخب فرنسا قد فاز على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل 3، في ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2018.