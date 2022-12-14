الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حوار مجتمعى لـ«حياة كريمة» فى قرى سوهاج استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية

حوارات مجتمعية
حوارات مجتمعية

استعدادًا للمرحلة الثانية من حياة كريمة بسوهاج، تم عقد حوار مجتمعي ولقاء جماهيري حاشد بقرية نزلة القاضي لمركزي أخميم وطهطا، للاستماع لآراء الأهالي ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها في جميع القطاعات.

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جاء ذلك بحضور العقيد محمد كمال مدير مكتب حياة كريمة بسوهاج، هشام الحداد منسق عام مؤسسة حياة كريمة، عامر عوض رئيس مجلس مدينة طهطا، أشرف عبدالحميد رئيس مجلس قروي نزلة القاضي، ومتطوعي المؤسسة، والقيادات المعنية بالقرية والقرى المجاورة، وبحضور ما يقارب من 2500 مواطن.

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قال العقيد محمد كمال إن اللقاء يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة في قرية الصفيحة دائرة مركز طهطا.

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بدوره أكد الدكتور هشام الحداد أن اللقاء هدفه إشراك الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لكافة طلباتهم واقتراحاتهم، مع تبادل الآراء والرؤى بشأن المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في القرية وجميع القرى المجاورة.

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