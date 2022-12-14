جو بايدن: 800 مليار دولار لمجابهة الهجمات السيبرانية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الموارد الأساسية لريادة الأعمال التي نساهم فيها هي الوصول والدخول للإنترنت والتحول الرقمي في إفريقيا، وإن هناك اتفاقًا مع الكونجرس لتوفير ملايين الدولارات للتحول الرقمي.

مليار دولار لدعم البنية التحتية للإنترنت

وأضاف خلال كلمته في المنتدى الإفريقي الأمريكي، أن هناك دعمًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستثمارًا بـ800 مليار دولار لمجابهة الهجمات السيبرانية، ومليار دولار لدعم البنية التحتية للإنترنت.

وتابع، أن هناك بعض الجهات المصرفية التي ستوفر الاستثمارات والمعدات وإتمام صفقات تصل لـ15 مليار دولار وهذه الاستثمارات ستؤثر على المدى الطويل، وتوفر الكثير من فرص العمل، مشيرًا إلى أن جميع الصفقات التي تم توقيعها تعد برهانًا قاطعًا على الوفاء بالتعهدات الأمريكية لدعم الأعمال بإفريقيا، وهذه هي البداية وشكرًا لدعم الشراكة بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية.