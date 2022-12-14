الخميس 15 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جاليرى بيكاسو يستضيف معرضين تشكيليين لـ«الدويحى» و«منصور» (صور)

افتتاح معرضان مختارات
افتتاح معرضان مختارات " لمحمود الدويحي و"كيان " لصبري منصر "

يستضيف جاليري  بيكاسو، معرضين تشكيليين الأول للفنان محمود الدويحي، بعنوان مختارات من  1966، 2022، والثاني للفنان التشكيلي صبري منصور  تحت عنوان "كيان"، وذلك خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 11 يناير المقبل بمقر الجاليري بالزمالك. 

محمود الدويحي فنان من القاهرة من مواليد 1978، درس بكلية التجارة قبل أن يتجه إلى النحت بعد اكتشافه لأعمال الفنان الراحل آدم حنين وأصبح أحد أقرب المساعدين له وبدأ ينهل من علمه.

وتنتمي  نشأة "الدويحي" إلى أسوان في صعيد مصر، والتي كانت بمثابة الملهم الأساسي في النحت، حيث سار على خطي أجداده وبات يعمل بخامة الجرانيت والبرونز ويبرز الحياة الريفية وسكانها سواء الفلاحين أو الصيادين ومرساهم على طول نهر النيل.

وتظهر خطوط الدويحي مستقيمة وسلسة المظهر تكشف عن الخروج من الماضي وامتدادها لقرون وكأنها خالدة.

 

وعن الفنان التشكيلي صبري منصور، فقد كتب الفنان التشكيلي  حسين بيكار: "عالم داخلى .. تأملى .. انطوائى .. يجد فيه المصدوع أمنًا وراحة وصفاءً نفسيًا بعيدًا عن صخب الحياة وضجيج المدينة المحموم".

 

وتخرج منصور من قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة 1964، ومن سان فرناندو بإسبانيا في 1978.

ويشارك فى الحركة الفنية منذ عام 1965 بمصر والخارج، وحصل على جوائز أهمها: جائزة التصوير فى المعرض السنوى العام 1981، جائزة الشراع الذهبى فى بينالى الكويت 1985، جائزة الدولة التشجيعية فى التصوير 1986، جائزة الدولة التقديرية فى الفنون 2016.

معرضين تشكليين للفنانان محمود الدويحي جاليري بيكاسو التشكيلي صبري منصور مختارات كيان

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وائل لطفي

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