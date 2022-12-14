مدير «العدل للدراسات»: نجاح منظومة تداول الأقطان يسهم في استعادة القطن المصري لمكانته

قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة من خلال وزارة قطاع الأعمال العام نجحت في وضع منظومة جديدة لتدوال تجارة القطن مما ساهم في ارتفاع سعر القطن المصري وتحفيز المزارعين في التوسع في زراعة القطن المصري.

وأضاف مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه من المقرر تدوال القطن المصري في بورصة السلع مما يساهم في تطوير تدوال تجارة القطن المصري.

وأشار الي أن الدولة نجحت في تطوير محالج القطن مما ساهم في ارتفاع جودته وعودته لمكانتها التاريخية كسيدا على أقطان العالم.

وأوضح “عادل” أن ارتفاع سعر القطن المصري يسهم في تحفيز المزارعين على التوسع في زراعته مما يعمل على سد حاجة السوق المحلى وزيادة التصدير.