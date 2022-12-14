الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 24 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط 24 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن لمستلزمات المعامل الطبية دون ترخيص بالقاهرة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن للمستلزمات المعامل الطبية دون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 24 ألف عبوة مستلزمات طبية، "بدون مستندات"، مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مباحث التموين القاهرة ضبط 24 ألف عبوة مستلزمات طبية

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وائل لطفي

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