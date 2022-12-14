ضبط 24 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط 24 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن لمستلزمات المعامل الطبية دون ترخيص بالقاهرة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن للمستلزمات المعامل الطبية دون ترخيص بمحافظة القاهرة، بحوزته 24 ألف عبوة مستلزمات طبية، "بدون مستندات"، مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.