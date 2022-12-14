محاكمة 44 متهما بقضية إخوان طنطا الإرهابية السبت المقبل

تنظر الدائرة الثامنة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بجلسة، السبت المقبل، محاكمة أحد المتهمين بقضية “إخوان طنطا” المعادة من النقض والتي تشمل 44 متهما.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد رزق مرعي وامانة سر كل من أشرف حسن ومحمد صبحي

هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم



ووجهت للمتهمين وفقا لأمر الإحالة اتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق تلك الأغراض مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الممتلكات الخاصة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أسلحة بيضاء ومواد حارقة وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:

وضعوا وآخرون مجهولون النار عمدا بحانوت أحد المجني عليهم وغير المعد للسكنى وذلك بأن سكبوا كمية من مادة معجلة الاشتعال على محتوياته واضرموا فيه النيران فحدث الحريق المبينة آثاره بتقرير قسم الأدلة الجنائية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اتلفوا وآخرون مجهولون عمدا السيارة المملوكة لأحد المجني عليهم وترتب على ذلك ضررا ماليا قيمته أكثر من خمسين جنيه وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابي .

استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموا ضد المواطنين المتواجدين بمكان الواقعة وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في تظاهرات بأماكن تواجد المواطنين بمحال اقامتهم بشارع الحلو تقاطع شارع توت عنخ أمون حال حملهم أسلحة بيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، مما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين وسلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة على النحو المبين بالتحقيقات .

أخلوا وآخرون مجهولون بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضها للخطر حال مشاركتهم في التظاهرة موضوع الإتهام اللاحق، وقد اتحدت ارادتهم على ارتكابها فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك .

نظموا تظاهرة بشارع الحلو تقاطع شارع توت عنخ أمون دائرة قسم ثاني طنطا دون إخطار كتابي بذلك وفقا للاوضاع المقرره قانونا وترتب عليه الاخلال بالامن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وايذائهم وتعريضهم للخطر والحيلوله دون ممارستهم لحقوقهم واعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضه للخطر حال حملهم لاسلحه وادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص .

حازوا واحرزوا بالذات وبواسطة آخرون مجهولون ادوات ( مواد حارقة - بلي - نبل ) مما تستعمل في الأعتداء على الاشخاص والاعتداء على الأموال بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية او الحرفية وذلك في أماكن التجمعات على النحو المبين بالتحقيقات

جهروا واخرون مجهولون بالصياح بقصد إثارة الفتن بأن صاحوا بهتافات من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

حازوا واحرزوا بالذات وبالواسطه محررات ومطبوعات معده للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لاغراض الجماعه المشار اليها سلفا والتي تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض التى تدعو اليها .