نشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة عزبة الموظفين بالإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة عزبة الموظفين دون إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالإسكندرية تلقت بلاغا بوجود حريق فى شقة سكنية بمنطقة عزبة الموظفين متفرع من شارع شعراوي تابعة لدائرة رمل ثان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب بشقة بالدور الأول الخالي من السكان وقت اشتعال الحريق، ولم يتسبب أى إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة لمعرفة سبب الحريق.