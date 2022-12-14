الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة عزبة الموظفين بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة عزبة الموظفين دون إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالإسكندرية تلقت بلاغا بوجود حريق فى شقة سكنية بمنطقة عزبة الموظفين متفرع من شارع شعراوي تابعة لدائرة رمل ثان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب بشقة بالدور الأول الخالي من السكان وقت اشتعال الحريق، ولم يتسبب أى إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة لمعرفة سبب الحريق.

قوات الحماية المدنية الإسكندرية حريق شقة سكنية غرفة عمليات الحماية المدنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

محاكمة 44 متهما بقضية إخوان طنطا الإرهابية السبت المقبل

«مياه سوهاج» تحصل على المركز الأول فى مسابقة الدخول للأماكن المغلقة

نشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة عزبة الموظفين بالإسكندرية

مدبولى يوجه بتحديد احتياجات الدولة فورًا من خدمات النقل والأسواق المستهدفة

على ربيع وصلاح عبدالله يدعمان المنتخب المغربى قبل مباراة فرنسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

أحمد الصغير

دعوة مسئولى محافظة أسوان لرحلة خاصة جدًا

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟