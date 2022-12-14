الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل مباراة اليوم.. تعرف على موعد نهائي كأس العالم 2022

كأس العالم
كأس العالم

يبحث محبي وعشاق كرة القدم في مصر وخارجها عن ميعاد نهائي كأس العالم 2022 وذلك بعد أن تحددت طرف المباراة الأولى وهو منتخب الأرجنتين بعد فوزه على منتخب كرواتيا في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد لوسيل وفي انتظار تحديد الطرف الثاني في مباراة اليوم بين منتخبي المغرب وفرنسا.

مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم

ويتبقى على كأس العالم قطر 2022 ثلاث مباريات فقط قبل أن يسدل الستار على البطولة الأقوى في عالم كرة القدم حيث يخود اليوم منتخب فرنسا ومنتخب المغرب مباراتهم المرتقبة في نصف نهائي كأس العالم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية ودولة قطر على استاد البيت على أن يتأهل الفائز في المباراة اليوم إلى نهائي كاس العالم أمام المنتخب الارجنتين والفريق الخاسر في مباراة اليوم سيواجة المنتخب الكرواتي في مباراة تحديد المركز الثالث.

ميعاد نهائي كأس العالم 2022

ومن المفترض أن تقام مباراة نهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد المقبل الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والمغرب وتونس والجزائر ويستضيف اللقاء استاد لوسيل.

وتعتبر مباراة منتخب الأرجنتين في النهائي من أهم المباريات التي ينتظرها نجوم المنتخب ومواطني دولة الارجنتين لتحقيق اللقب الثالث في تاريخهم و عودة الكأس الأغلى في عالم كره القدم إلى احضانهم من جديد بعد غياب طال لقرابة الأربعين عاما حيث حقق راقصو التانجو آخر بطوله لهم في كأس العالم عام 1986 كما يعتبر كأس العالم العام الحالي قد يكون الأخير لنجم المنتخب الارجنتين ليونيل ميسي.

نهائي كأس العالم 2022

كما يحتدم الصراع بين المنتخب المغربي والفرنسي خلال مباراة اليوم التي تجمع بينهم في نصف النهائي حيث يسعى المنتخب الفرنسي إلى الحفاظ على اللقب النسخة الثانية له على التوالي والثالثة في تاريخه بعدما فاز بلقب كأس العالم عام 2018 على حساب منتخب كرواتيا في مونديال روسيا.

 

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في الجانب الآخر يسعى أسود الأطلس جاهدين الى تحقيق انجاز أفريقي وعربي لأول مرة بالصعود إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب.

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