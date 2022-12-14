الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يفتتح محطة رفع مياه الصرف الصحي بالكيلو 4

محافظ مطروح
محافظ مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي يرافقه لواء مهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ولواء مهندس مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، والمهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي محطة رفع مياه الصرف الصحي بالكيلو 4 بحي الزهور بمدينة مرسى مطروح ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الصرف الصحى بمرسى مطروح. 

IMG-20221214-WA0111

وقال المهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن محطة الرفع الفرعية الثالثة ك4، تعمل بطاقة 18000 متر مكعب يوميًا لتصل حتى 35000 متر مكعب، وتحتوي على البيارة الخاصة بتجميع مياه الصرف الصحي بعدد 4 طلمبات رفع تصرف 100 لتر ثانيه برفع 24 م ومبنى لوحدات التوليد الذي يحتوي على عدد 1 مولد كهربائي و1خزان وقود. 

IMG-20221214-WA0109

وأوضح أن المحطة تحتوي على عدد 2 محولات 1 محول عامل و1 محول احتياطي، وعدد 2 خزان من الحديد المجلفن ووحدة كمبروسر لتشغيل المنظومة، وخط طرد قُطر 560 مم بطول 3.5 كم وشبكات انحدار بأقطار مختلفة يصل إجمالي أطوالها إلى 45 كم تغطي مساحه 500 فدان. 

IMG-20221214-WA0102
IMG-20221214-WA0100
IMG-20221214-WA0099
IMG-20221214-WA0096
IMG-20221214-WA0106
IMG-20221214-WA0108
الصرف الصحي بمطروح رئيس الهيئة القومية محافظ مطروح محطة رفع مياه الصرف الصحي مدينه مرسي مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

دراما رمضان 2023.. شادى مؤنس يضع الموسيقى التصويرية لـ «حضرة العمدة»

الرئيس السيسى يؤكد لقيادات الجمهورى الأمريكى موقف مصر الثابت من سد النهضة

وفاة حارس بعد سقوطه من استاد لوسيل.. وقطر تحقق فى الواقعة

الصين تسحب 6 دبلوماسيين من بريطانيا على خلفية حادث ضرب ناشط

سياسي سعودي يكشف لـ«الدستور» أهمية نتائج القمة العربية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دعوة مسئولى محافظة أسوان لرحلة خاصة جدًا

د هند جاد

عملى أولوية.. مش رفاهية

أحمد البنا

سليمان باشا... هل تعرفه؟

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟