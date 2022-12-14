محافظ مطروح يفتتح محطة رفع مياه الصرف الصحي بالكيلو 4

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي يرافقه لواء مهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ولواء مهندس مجاهد الفرماوي، رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، والمهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، خلال احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي محطة رفع مياه الصرف الصحي بالكيلو 4 بحي الزهور بمدينة مرسى مطروح ضمن المرحلة الثالثة لمشروع الصرف الصحى بمرسى مطروح.

وقال المهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن محطة الرفع الفرعية الثالثة ك4، تعمل بطاقة 18000 متر مكعب يوميًا لتصل حتى 35000 متر مكعب، وتحتوي على البيارة الخاصة بتجميع مياه الصرف الصحي بعدد 4 طلمبات رفع تصرف 100 لتر ثانيه برفع 24 م ومبنى لوحدات التوليد الذي يحتوي على عدد 1 مولد كهربائي و1خزان وقود.

وأوضح أن المحطة تحتوي على عدد 2 محولات 1 محول عامل و1 محول احتياطي، وعدد 2 خزان من الحديد المجلفن ووحدة كمبروسر لتشغيل المنظومة، وخط طرد قُطر 560 مم بطول 3.5 كم وشبكات انحدار بأقطار مختلفة يصل إجمالي أطوالها إلى 45 كم تغطي مساحه 500 فدان.