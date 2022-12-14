الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشاط رياح وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» تعلن خريطة الأمطار لمدة أسبوع

طقس
طقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لخريطة سقوط الأمطار، خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ الخميس وحتى الثلاثاء 20 ديسمبر، على كافة أنحاء الجمهورية.

 

وتشهد البلاد هلال هذه الفترة طقسًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

وفيما يلي خريطة سقوط الأمطار على كافة الأنحاء خلال أسبوع:


الخميس 15 ديسمبر:


  • شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

الجمعة 16 ديسمبر:


  • شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

 

السبت 17 ديسمبر:


  • شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

  • نشاط رياح أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

الأحد 18 ديسمبر:


  • شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

  • نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

الإثنين 19 والثلاثاء 20 ديسمبر:


  • نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على جميع المدن والمحافظات، مع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

 

كما يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء مع فرص أمطار خفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار الامطار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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