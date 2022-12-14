ماجد سرور: فخور بتكريمي في لوس انجلوس وسأقدم مقطوعات جديدة بآلة القانون

أكد الموسيقار ماجد سرور، أنه فخور بتكريمه، أمس، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمدينة لوس انجلوس، علي مسرح Saban Theater Beverly Hills ، بمصاحبة أوركسترا ليالي زمان، المطربة إيمان عبدالغني، فى حفل حظى باقبال جماهيرى، بحضور لمياء مخيمر سفيرة مصر السابقه بكاليفورنيا ، سفير العراق سلوان الرضوان، سفير قطر منصور عبدالله السليطين ، المايسترو عادل إسكندر.



وأضاف: "التحضير للحفل استغرق وقتا طويلا، للاستقرار على البرنامج الذي لاقى تفاعلا كبيرًا، قدمت خلاله مقطوعتين على آلة القانون، هما نسم علينا الهوى لفيروز بتوزيع جديد، إضافة لأغنية الهوى هوايا للعندليب عبدالحليم حافظ، فهو أكثر مطرب عزفت له مقطوعات طوال مشواري".



وعن جديده قال: "وقعت اتفاق مع المنتج ريتشارد الحاج، على تقديم مقطوعات تتناسب وطبيعة آلة القانون، بشكل التخت مع الكونترباص والتشيلو، والكمانجا والرق، ترى النور قريبًا".



وعن رأيه في الموسيقى حاليًا قائلًا: "الموسيقى هي العنصر الأهم والأبرز في كل مناحي الفنون، نمتلك أفضل عازفين ومؤلفين وملحنين في الوطن العربي، مصر، لكن نعاني بعض القصور في الكلمات، وبعض الالحان فيها استسهال.

وتابع: كرست جزءا من وقتي لتدريس القانون كوني دكتور بالمعهد العالي للموسيقى العربية، بأكاديمية الفنون، واستمتع بذلك".