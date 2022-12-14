الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد معرض «منامة هيلث» بالبحرين

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، معرض المنامة الصحي الأول "منامة هيلث"، والمقام على هامش فعاليات مؤتمر المنامة الصحي، والمنعقد بمملكة البحرين، خلال شهر ديسمبر الجاري.

جاء ذلك في ختام مشاركة الدكتور أحمد السبكي، ضمن وفد مصري رفيع المستوى يضم اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، واللواء طبيب حازم خميس، المدير العام لمستشفى وادي النيل، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، فعاليات مؤتمر ومعرض المنامة الصحي بالبحرين.

واستمع الدكتور أحمد السبكي، إلى شرح تفصيلي عن أركان المعرض من مختلف الشركات المصرية والبحرينية، والمقام بمشاركة أكثر من 70 شركة عارضة من مستشفيات وشركات الأدوية والأجهزة الطبية ومعاهد التدريب والجامعات والمصنعين والممثلين المعتمدين والجهات الحكومية المصرية والبحرينية.

واطلع الدكتور أحمد السبكي على أبرز التقنيات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية، والأنظمة الصحية الحديثة الأكثر كفاءة، والحلول المبتكرة في الرعاية الصحية وأحدث التقنيات العالمية التي تواكب مختلف المستجدات، والتطورات العالمية المرتبطة بالأنظمة الصحية الحديثة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المؤتمر والمعرض فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة واستعراض آخر المستجدات في العلاجات الطبية في مختلف المجالات، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطة الاستثمارات المتعلقة بالتكنولوجيا والحلول المبتكرة للرعاية الصحية، والإنتاج، وتبادل الخبرات المصرية مع الدول العربية، في رسالة واضحة بأن مصر مستعدة للتعاون على جميع المستويات.

وتابع: نحن فخورون بالدعم الذي يحظى به قطاع الرعاية الصحية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا نسعى جاهدين لاستمرارية الارتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية، وخاصة بتطبيق تكنولوجيا الرعاية الصحية، مستقبل الرعاية الصحية في العالم واستدامتها، ولذلك نعمل عن كثب للوصول إلى أفضل الشراكات والتعاون مع كل الدول وتحديدًا الدول الشقيقة، ومن هنا جاءت المشاركة الفعالة لمصر في معرض ومؤتمر المنامة الصحي في ظل العلاقات التاريخية القوية التي تربط بين مصر والبحرين، والانعكاس الإيجابي لذلك في فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال زيارته إلى مملكة البحرين، الدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لشئون الصيدلة وإدارة الدواء.

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معرض المنامة الصحي الرعاية الصحية معرض المنامة الصحي الأول البحرين تبادل الخبرات التجارب الناجحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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