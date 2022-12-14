ضبط متهمين باحتجاز مواطن بسبب الإتجار بالعملة في المعادي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ضبط المتهمين باحتجاز مواطن بسبب الإتجار بالعملة في منطقة المعادي.

وتبلغ لقسم شرطة المعادي من ربة منزل، بغياب زوجها، عقب خروجه من المسكن وانقطاع الإتصال به.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء واقعة غياب المجني عليه أحد الأشخاص، مقيم بنطاق محافظة القاهرة؛ لوجود خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة محل سكنه بمنطقة المرج بالقاهرة، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، نظرًا لقيام المجني عليه وآخرين "لا يعلم بياناتهما" بالتوسط لاستبدال مبلغ مالي بالعملة المحلية لعملة أجنبية خارج السوق المصرفي لصالحه، واكتشافه تعرضه لواقعة نصب واستبدال المبلغ مقابل رزم ورق أبيض فخطط لاستدراجه للشقة سكنه بدعوى إنهاء الخلاف بينهما وإجباره على رد المبلغ.

وتنفيذاً لذلك استعان بـ 3 أشخاص فى تنفيذ مخططه الإجرامي، وتمكنوا من استدراج المجنى عليه واحتجازه وكلاً من شخصان، أحدهما مصاب بكدمة بالوجه بمخزن ملك أحد المتهمين كائن بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبارشادهم أمكن التوصل إلى المخزن محل احتجاز المجني عليهم وتحريرهم.

وبسؤال المجني عليهم واتهموهم بارتكاب الواقعة، وإحداث إصابة أحدهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.