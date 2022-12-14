الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. انطلاق فعاليات «كايرو وود 2022» تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب

الاخشاب
الاخشاب

تنطلق غدا الخميس فعاليات معرض القاهرة للأخشاب والماكينات Cairo Wood Show 2022 في دورته السابعة، والذي يقام خلال الفترة من 15 – 18 ديسمبر 2022 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية.

وقال المهندس طارق حبشي القائم بأعمال رئيس الغرفة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن المعرض يتيح الفرصة للشركات المصنعة لماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج سواء محلية أو أجنبية لعرض التكنولوجيا الحديثة لتحديث الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.

وأوضح أن رعاية الغرفة للمعرض تأتي بهدف تشجيع الصناع على المشاركة بالمعرض كعارضين أو زيارة المعرض لأن المعرض فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيث يتم من خلاله استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يعزز من فرص استفادة الموزعين والموردين والمصممين الداخليين ومصنعي الأثاث ومطوري المشاريع للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات، ويساعد الصناع لمواكبة التطور في مجال الصناعة وتعميق المكون المحلي.

وأكد أن الغرفة تعمل على التنسيق مع الجامعات وخاصة كليات الفنون التطبيقية والتصميم للتعاون وتشجيع الطلاب لزيارة المعرض والتعرف على الخامات والماكينات عن قرب مما يربطهم بشكل عملي بالصناعة وتطبيقاتها، مع توفير وسيلة نقل للطلاب وهيئة التدريس مجانا للكليات التي تتوجد في المحافظات بالتنسيق مع الشركة المنظمة.

كما تقوم الغرفة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل جهاز تنمية المشروعات للمشاركة بالمعرض لأنه الجهة المنوطة بالخدمات المالية والغير مالية التي تقدم للقطاعات الصناعية وخاصة أن المعرض يضم عارضين وزائرين مصنعين يمكن لهم الاستفادة من معرفة الخدمات التي يقدمها الجهاز ، وكذلك بالتعاون مع مكاتب الغرف التجارية بدمياط والإسكندرية والصعيد للترويج للمعرض.

اتحاد الصناعات المصرية التدريس التطبيقية البديلة التد

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وائل لطفي

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