الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 15 حالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة بقرية سنور في بني سويف

الحملات
الحملات

واصلت الوحدات المحلية في بني سويف، جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا الشأن، ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف متضمنًا الإشارة إلى التنسيق مع اللجنة التي تضم وحدة المتغيرات المكانية، لتنفيذ 15 قرار إزالة التعديات الواقعة على أرض أملاك الدولة بقرية سنور، على إجمالي مساحة 2550م، والتي رصدتها وحدة المتغيرات، حيث تمت أعمال الإزالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

كما قامت الوحدة والمجالس القروية بالمتابعة الميدانية لفعاليات الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي لتطعيم الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، من خلال الفرق المتنقلة والتي تجوب كافة المناطق والأحياء السكنية والقرى والعزب والنجوع، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية؛ لتيسير أعمال الحملة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها وتحقيق المستهدف.

بينما واصلت الوحدة جهودها اليومية في ملف النظافة والتجميل، حيث تم رفع القمامة والمخلفات بطريق السادات وطريق الفيوم القديم وشارع كورنيش النيل وحي الرمد وشارع كمال محروس وطريق السادات وشارع عبد السلام عارف وشارع أحمد عرابي، وتمهيد طريق شلبي، ومدخل قرية إهناسيا الخضراء، وطريق مصرف المحيط بنطاق قرية باها، كما تم قص وتهذيب الأشجار بمناطق متفرقة من شوارع المدينة، هذا بالإضافة إلى صيانة وإصلاح أعطال مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة العمل للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة والقرى التابعة.

إزالة التعديات أراضي املاك الدولة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتغيرات المكانية النظافة والتجميل طريق الفيوم قرية سنور

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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