الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء البحر الأحمر
موانيء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنّ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 756 شاحنة و20 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4100 طن بضائع، 300 شاحنة و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10900 طن بضائع، 456 شاحنة و9 سيارات. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأربعاء لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية ودليلة، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1100 طن و207 شاحنات و688 راكبا، حيث استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين آيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1428 راكبا بموانيها.

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر بموانئ البحر الأحمر البحر الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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