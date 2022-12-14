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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في كأس العالم والدوري المصري والتونسي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-12-2022 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، والتي تشهد إقامة مباريات بطولة كأس العالم 2022، في ظل توقف المباريات في الدوريات العربية والأوروبية في الفترة الحالية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وتنطلق اليوم الأربعاء، مباراة دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 والمُقامة حاليًا في قطر، وهي: مباراة منتخب فرنسا ضد المغرب.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

 - فرنسا × المغرب: في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "البيت"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 Max ، وقناة beIN Sports HD 2 Max ، بالإضافة إلى قناة Alkass EXTRA One HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- غزل المحلة × طلائع الجيش: في الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا، على إستاد "غزل المحلة"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

موعد مباراة فرنسا والمغرب والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي والقنوات الناقلة

- النادي الصفاقسي × الملعب التونسي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على قناة الوطنية التونسية.

- الاتحاد المنستيري × النادي الإفريقي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على قناة Alkass One HD.

يذكر أن منتخب الأرجنتين قد نجح في خطف البطاقة الأولى المؤهلة لنهائي بطولة كأس العالم 2022، بعدما تغلّب على نظيره منتخب كرواتيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف النهائي من مونديال 2022 بقطر.

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