الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مفاجأة لمنتخب المغرب.. ثنائى فرنسا مهدد بالغياب عن مباراة قبل النهائى

منتخب المغرب
منتخب المغرب

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مفاجأة للمنتخب المغربية، والذي يواجه نظيره الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقالت الصحيفة إن "هناك شكوك حول مشاركة أدريان رابيو ودايوت أوباميكانو، ثنائي منتخب فرنسا عن مواجهة منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم".

وتابعت: "أن أوريلين تشواميني لاعب خط وسط منتخب فرنسا عاد إلى تدريبات الديوك وشارك بشكل طبيعي، وذلك بعد غيابه عن التدريبات".

وتنطلق صافرة بداية مباراة أسود الأطلس وفرنسا مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة و10:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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