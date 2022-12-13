ليونيل ميسى رجل مباراة الأرجنتين وكرواتيا فى كأس العالم 2022

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، عن الفائز بجائزة رجل مباراة الأرجنتين وكرواتيا، في نصف نهائي المسابقة.

وفاز منتخب الأرجنتين على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كأس العالم 2022، في انتظار مواجهة الفائز من مباراة منتخبي فرنسا والمغرب.

وفاز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي الأرجنتين وكرواتيا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

ليونيل ميسي ظفر بالجائزة نتيجة أدائه في مباراة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا. التي جمعت المنتخبين، ليحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور.

واستطاع ليونيل ميسي تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة 34، فيما قام بصناعة الهدف الثالث الذي سجله زميله جوليان ألفاريز في الدقيقة 69.

وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "في الواقع، السعادة كبيرة، لكن كثيرًا من الأشياء تجول في ذهنك، هو أمر عاطفي أن أرى كل ذلك، الجمهور والعائلة، وخلال كل تلك البطولة وما عشناه فيها، أمر لا يصدق".

وأضاف: "كما قلت في البداية، نحن نستمتع كثيرًا بكل لحظة، نستمتع بأننا وصلنا لكأس العالم وخضنا تلك البطولة، رغم الخسارة في البداية، لكننا كنا نثق في تلك المجموعة، هي مجموعة مجنونة، ونعرف ما يجب علينا فعله".

وأردف: "عائلتي، دائمًا كانت في كل اللحظات معي، هي الأهم في كل شيء خاص بي، عشنا لحظات صعبة وسعيدة، وسنعيش لحظات صعبة، الأهم أن نحتفل معها ومع الجمهور في الأرجنتين".

ويواجه منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، الفائز من مباراة منتخب فرنسا ضد المغرب، والتي ستجمعهما في تمام التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.

موعد نهائي كأس العالم 2022

وحددت اللجنة المنظمة لمونديال قطر، موعد نهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني القطري.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس العالم على ملعب استاد "لوسيل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.