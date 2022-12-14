الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ميسى: مباراة السعودية كانت ضربة لنا

ميسى
ميسى

تحدث قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، عن تأهل فريق إلى نهائى كأس العالم قطر 2022، بعد تحقيقه فوزًا غاليًا على نظيره منتخب كرواتيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الدور نصف نهائي مونديال قطر 2022.

 وقال ميسى في تصريحات عقب نهاية المباراة: "المباراة الأولى ضد السعودية كانت بمثابة ضربة لنا، لأننا لم نخسر منذ فترة طويلة".

وأضاف ميسي: “لكننا أثبتنا مدى قوتنا الذهنية، كل مباراة لعبناها كنهائي.. 5 نهائيات وتبقى لنا مباراة نهائية أخيرة”.

وحصل ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني على جائزة رجل المباراة، حيث ساهم ميسي بشكل كبير لوصول منتخب التانجو إلى المباراة النهائية.

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وثائقية المتحدة

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