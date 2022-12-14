مدرب الأرجنتين: وجود ميسى يرفع الرءوس.. المغرب وفرنسا يستحقان التواجد فى النهائى

تغنّى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بقائد الفريق ليونيل ميسي، بعدما قاد التانجو لنهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وتغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، على استاد لوسيل ليتأهل إلى نهائي المونديال، حيث يلتقي الفائز في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي بين منتخبي المغرب وفرنسا المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.

وقال سكالوني، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ربما نتيجة هذه المباراة لا تعكس بالضرورة تفوقنا بنسبة 100%، لكن أعتقد أن كرواتيا لعب بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "لديهم ثلاثة لاعبين وسط يعرفون بعضهم البعض منذ عدة سنوات، وبالتالي يستطيعون اللعب معا بشكل جيد وتبديل المراكز من اليمين لليسار والعكس، وبالتالي استحوذوا على الكرة".

وتابع: "حينئذ أدركنا أننا يجب أن نفرض فلسفتنا نحن على أرض الملعب، وبعدها بالطبع أيضا غيرنا أسلوب اللعب بعد ضربة الجزاء".

وعن شعوره عقب المباراة، قال سكالوني: "بعد انتهاء المباراة، ما كنت أشعر به هو نفس ما كنت أشعر به بعد مباراة هولندا وبعد مباراة أستراليا، نعم لقد استمتعنا للغاية باللعب؛ لأنه من المثير للغاية بالنسبة لنا أن نصل إلى النهائي، وتصبح أمامنا خطوة واحدة نحو لحظة احتفال تاريخية".

وعن مشاعره تجاه الجماهير، قال سكالوني: "من الصعب للغاية أن أجمع أفكاري في كلمات الآن، هذا ما كنت أحلم به دائما كأرجنتيني وأعتقد أن الكل سيحتفل أيضاً، الكل يتصرف بنفس الطريقة عندما نمثل دولتنا وشعبنا، وبالتالي لدينا أيضا الكثير من العواطف والمشاعر ونحن في الحقيقة أيضا متحمسون للغاية من أجل الجماهير".

وأضاف: "الجماهير كانت تدفعنا أيضا عندما خسرنا أمام السعودية وعانينا، فقد وقفوا خلفنا مجددا، سعيد للغاية بأن أرى الجميع يحتفلون بهذه اللحظة التاريخية للأرجنتين، فالأرجنتين الآن تأهل للنهائي ويكتب التاريخ، وبالتالي سنحتفل وسنفكر بعدها في المباراة المقبلة".

ولدى سؤاله عن المنافس الذي يفضل مواجهته في النهائي من بين منتخبي فرنسا والمغرب، قال سكالوني :"لا أعرف ما يمكنني قوله، سنواجه الخصم الذي سيفوز بالمباراة الثانية، أعتقد أن الفريقين يستحقان اللعب في النهائي، سنرى من سيواجهنا".

وأثنى سكالوني بشكل كبير على النجم ليونيل ميسي الذي سجل هدفا وصنع هدفا آخر أمام كرواتيا، ليكون بذلك قد ساهم بتسجيل خمسة أهداف وصناعة ثلاثة أهداف من إجمالي 12 هدفا للأرجنتين في المونديال الحالي.

وقال سكالوني: "وجود ميسي ضمن صفوفنا يرفع رءوسنا.. لقد قلت إنني أشعر بالفخر لكوني مدربا له وأنه جزء من فريقي، كل مرة أشاهده على أرض الملعب، أشعر بأنه يحفزني أكثر لأن أؤدي واجبي تجاه جماهيرنا وتجاه الأرجنتين وتجاه عالم كرة القدم، أقول إنه شرف عظيم أن يكون ميسي جزءا من فريقي".