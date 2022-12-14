دبلوماسى سابق يستعرض أبرز ما يمكن أن يقدمه بايدن لإفريقيا

أوضح السفير مسعود معلوف، الدبلوماسي السابق والخبير في الشؤون الأمريكية ، أبرز ما يمكن أن يقدمه بايدن لإفريقيا، قائلًا:"إن الرئيس بايدن قال بأنه يود أن يجعل الإتحاد الأفريقي عضوًا في قمة مجموعة دول العشرين، لافتاً إلى أن هذا أمر هام بالنسبة لأفريقيا".

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية لما جبريل، عبر فضائية extra news، أن مستشار الأمن القومي لمَح للرئيس بايدن، بأن الولايات المتحدة تعتزم تقديم 55 مليار دولار لأفريقيا خلال السنوات الثلاث القادمة، كما أن الرئيس بايدن بنفسه أعلن أنه سيعين قريبًا جدًا دبلوماسيًا رفيعًا لمتابعة أمور العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، لافتاً إلى أن هذا سيكون بمثابة سفير فوق العادة وفوق السفراء كلهم للعلاقات بين الولابات المتحدة وأفريقيا.

كما أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن لكنها لمحت أنها ستسعى لإدخال بعض التغييرات على نظام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون هناك مقعدًا دائمًا لإحدى الدول الأفريقية، مؤكدًا أن كل هذه تعتبر أمور في غاية الأهمية، لافتًا إلى أن هذه المرة لن تكون القمة مثل القمم السابقة.