من مسرح «أراب أيدول» للإنشاد الدينى.. ناصر شرف التمادى يكشف تفاصيل بدايته

استضافت الفنانة إسعاد يونس، المنشد ناصر شرف التمادي، والذي بدأ حياته بالغناء الطربي وشارك في برنامج المسابقات الشهير "أراب أيدول"، وهو في عمر السابعة عشر، مع لجنة تحكيم البرنامج وقتها المكونة من الفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ومواطنها الفنان وائل كفوري، والموزع الموسيقي حسن الشافعي.

بدايته مع الإنشاد الديني

وقال ناصر، خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر فضائية "DMC"، إنه غنى لمدة 4 سنوات أغاني طربية، وبعدها اتجه للانشاد الديني والذي ورثه عن جده، مؤكدًا أن الأمر بالبداية كان رغمًا عنه ولكنه بعده أحبه ولا يستطيع تقديم غيره.

وتحدث عن جده والذي ورث عنه موهبته في الإنشاد، قائلًا: "جدي هو شرف التمادي بدأ من سن 17 سنة وكان مع شيخ آخر، وكان يرسله في حضرات وبدأ اسمه ينتشر في المحافظات بعد وفاة شيخه، وأصبح يشارك في الموالد الكبيرة كمولد الحسين والسيدة زينب، ويعمل حفلات في جميع المحافظات وله مدرسة خاصة به ولم يقلد أحدًا"، مشيرًا إلى أنه توفي في 2003وكان هو وقتها في الصف الرابع الابتدائي.

وعن اختلاف جده عن الشيخ ياسين التهامي ونجله محمود قال، إن الشيخ ياسين التهامي له مدرسة مختلفة عن جده ويعتمد على اللون الصعيدي، أما جده فكان يقدم اللون الشعبي ويعتمد على العامية البسيطة.