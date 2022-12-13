الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من ليونيل ميسى بعد التأهل لنهائى كأس العالم 2022

ميسي وألفاريز
ميسي وألفاريز

عبر ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بالفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد  لوسيل المونديالي، في دور نصف النهائي.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لـ الأرجنتين من ركلة جزاء، فيما صنع ثالث الأهداف، والذي سجله جوليان ألفاريز في الشوط الثاني.

وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "في الواقع، السعادة كبيرة، لكن كثيرًا من الأشياء تجول في ذهنك، هو أمر عاطفي أن أرى كل ذلك، الجمهور والعائلة، وخلال كل تلك البطولة وما عشناه فيها، أمر لا يصدق".

وأضاف: "كما قلت في البداية، نحن نستمتع كثيرًا بكل لحظة، نستمتع بأننا وصلنا لكأس العالم وخضنا تلك البطولة، رغم الخسارة في البداية، لكننا كنا نثق في تلك المجموعة، هي مجموعة مجنونة، ونعرف ما يجب علينا فعله".

وأردف: "عائلتي، دائمًا كانت في كل اللحظات معي، هم الأهم في كل شيء خاص بي، عشنا لحظات صعبة وسعيدة، وسنعيش لحظات صعبة، الأهم أن نحتفل معهم ومع الجمهور في الأرجنتين".

ويواجه منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، الفائز من مباراة منتخب فرنسا ضد المغرب، والتي ستجمعهما في تمام التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.

موعد نهائي كأس العالم 2022

وحددت اللجنة المنظمة لمونديال قطر، موعد نهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني القطري.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس العالم على ملعب استاد "لوسيل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

ميسى ليونيل ميسى منتخب الارجنتين الارجنتين كأس العالم 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل برنامج زيارة الرئيس السيسى لواشنطن

الرئيس السيسى يصل واشنطن للمشاركة فى القمة الأمريكية - الإفريقية

محافظ الوادى الجديد يتابع خطة رفع كفاءة قرية مهندس الفقراء بباريس

محافظ مطروح يشهد احتفالية الزفاف الجماعي لـ30 عروسًا (صور)

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 4050 طفلاً بالمنيا

«مفيش إسعاف».. استياء فى شوارع مطروح بعد وفاة لاعب خلال مباراة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة