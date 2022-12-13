أول تعليق من ليونيل ميسى بعد التأهل لنهائى كأس العالم 2022

عبر ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن سعادته بتأهل منتخب بلاده لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل منتخب الأرجنتين لنهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بالفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل المونديالي، في دور نصف النهائي.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لـ الأرجنتين من ركلة جزاء، فيما صنع ثالث الأهداف، والذي سجله جوليان ألفاريز في الشوط الثاني.

وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "في الواقع، السعادة كبيرة، لكن كثيرًا من الأشياء تجول في ذهنك، هو أمر عاطفي أن أرى كل ذلك، الجمهور والعائلة، وخلال كل تلك البطولة وما عشناه فيها، أمر لا يصدق".

وأضاف: "كما قلت في البداية، نحن نستمتع كثيرًا بكل لحظة، نستمتع بأننا وصلنا لكأس العالم وخضنا تلك البطولة، رغم الخسارة في البداية، لكننا كنا نثق في تلك المجموعة، هي مجموعة مجنونة، ونعرف ما يجب علينا فعله".

وأردف: "عائلتي، دائمًا كانت في كل اللحظات معي، هم الأهم في كل شيء خاص بي، عشنا لحظات صعبة وسعيدة، وسنعيش لحظات صعبة، الأهم أن نحتفل معهم ومع الجمهور في الأرجنتين".

ويواجه منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، الفائز من مباراة منتخب فرنسا ضد المغرب، والتي ستجمعهما في تمام التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.

موعد نهائي كأس العالم 2022

وحددت اللجنة المنظمة لمونديال قطر، موعد نهائي كأس العالم 2022 يوم الأحد 18 ديسمبر 2022 بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني القطري.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس العالم على ملعب استاد "لوسيل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.