الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عقب صعود ميسي.. موعد مباراة الأرجنتين بنهائي كأس العالم " قطر 2022"

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين

أصبح البحث عن موعد مباراة الأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم، هو المتصدر الآن لعمليات محرك البحث “جوجل”.

يأتي ذلك، بعد نجاح راقصو التانجو بقيادة لونيل ميسي، في الوصول بمنتخب بلاده “الأرجنتين” في الوصول إلى المباراة النهائية من مونديال "قطر 2022".

موعد مباراة الأرجنتين بـ«نهائي كأس العالم 2022»

وتقام المباراة النهائية من النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم "2022"، يوم الأحد المقبل، في تمام الخامسة مساء، على ستاد «لوسيل».

وينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من مواجهة منتخب المغرب أو فرنسا.

وتختتم غد الأربعاء، منافسات دور نصف نهائي مونديال "قطر 2022"، بإقامة المواجهة الأخيرة، والتي تجمع بين أسود الأطلس والديوك الفرنسية، في تمام التاسعة مساء، على ستاد «البيت».

وسحق منتخب الأرجنتين، منتخب كرواتيا بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «لوسيل»، ضمن منافسات الدور ذاته.

وسجل أهداف الأرجنتين ليونيل ميسي في الدقيقة الـ34 من ضربة جزاء، ثم جوليان ألفاريز هدفين في الدقائق الـ39 و69 من عمر المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين بنهائي كأس العالم "قطر 2022"

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات بى إن سبورتس، وتحديدا قناتي beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HDو beIN Sports HD 1 Max، المفتوحة وقناة الكأس القطرية، الناقل الرسمي والحصري لمنافسات كأس العالم "قطر 2022".

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا فى نصف نهائي كأس العالم 2022

بعد تأهل الأرجنتين.. موعد مباراة نهائي كأس العالم 2022

واستهل منتخب الأرجنتين ظهوره في النسخة الحالية من المونديال، بالتواجد في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات بولندا والمكسيك والسعودية، حيث تربع راقصو التانجو على قمتها برصيد 6 نقاط، من فوزين وهزيمة وحيد أمام منتخب السعودية.

وفي الدور الـ16 نجح منتخب الأرجنتين في إقصاء منتخب أستراليا بهدفين مقابل هدف، ثم في دور الـ8، تمكن من تخطي عقبة منتخب هولندا، عن طريق ضربات الجزاء 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

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وثائقية المتحدة

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