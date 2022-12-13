تجديد حبس مالك مركز طبي لإجرائه عمليات إجهاض دون ترخيص بكرداسة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس مالك مركز طبي بكرداسة وشقيقه، و3 ممرضات 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين استغلوا المركز الطبي بمنطقة نائية لإجراء عمليات اجهاض وقتل الأجنة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة بأرجاء المركز ومحيطه، لفحصها وبيان ما بها من معلومات.

ونجحت مديرية أمن الجيزة، في ضبط مالك مركز طبى لإجرائه عمليات طبية غير مشروعة وإدارة المركز دون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) بإدارة مركز طبى لإجراء عمليات طبية غير مشروعة كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المركز وأمكن ضبطه وعدد 5 عاملين آخرين بالمركز مقيمون بدائرة المركز)، كما تم ضبط (كمية من أقراص الترامادول المخدرة- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه غير المشروع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.