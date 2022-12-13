الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مالك مركز طبي لإجرائه عمليات إجهاض دون ترخيص بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس مالك مركز طبي بكرداسة وشقيقه، و3 ممرضات 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين استغلوا المركز الطبي بمنطقة نائية لإجراء عمليات اجهاض وقتل الأجنة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة بأرجاء المركز ومحيطه، لفحصها وبيان ما بها من معلومات.

ونجحت مديرية أمن الجيزة، في ضبط مالك مركز طبى لإجرائه عمليات طبية غير مشروعة وإدارة المركز دون ترخيص. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) بإدارة مركز طبى لإجراء عمليات طبية غير مشروعة كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المركز وأمكن ضبطه وعدد 5 عاملين آخرين بالمركز مقيمون بدائرة المركز)، كما تم ضبط (كمية من أقراص الترامادول المخدرة- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه غير المشروع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات تجديد حبس مالك مركز طبى كرداسة منشأت طبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

17 ديسمبر.. «الدستورية العليا» تستأنف نظر الطعن على مواد قانون الصيادلة

«صحة أسيوط» تعلن الانتهاء من تطعيم 97.5% من الحالات المستهدفة

«مياه الإسكندرية»: استمرار أعمال صيانة خط المياه المغذية لمناطق وسط المدينة

الإسكان تنتهى من تنفيذ 29 مشروعًا بـ9 مناطق عشوائية بثلاث محافظات

«سيارة نقل الموتى بديلًا للإسعاف».. مصادر تكشف كواليس وفاة لاعب نادى مطروح

قبل نصف نهائى المونديال.. كيف دعم الفنان وليد توفيق منتخب المغرب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة