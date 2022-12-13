الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«شردى» يهنئ المتحدة للخدمات الإعلامية لتدشينها أول قناة وثائقية مصرية

محمد شردي
محمد شردي

هنأ الإعلامي محمد شردي، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد إعلانها عن تدشين قطاع للإنتاج الوثائقي وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية وإطلاقها رسميًا في مايو 2023.

وقال خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "تحياتي لكم جميعًا أحسنتم في هذا القرار، تخيلوا أننا لا توجد لدينا قناة للأفلام الوثائقية ولم نجمع الأفلام الوثائقية التي تم عملها منذ أكثر من قرن من الزمان ولم ننظم لها أرشيفًا وبدأنا ننتج أفلامًا جديدة".

وتابع: "كلمة أن توثق للتاريخ ليست لها علاقة بالإنتاج الدرامي، ولكنها صناعة مختلفة وصناعة الأفلام الوثائقية والتعمق فيها شيء نحتاجه في مصر في كل المجالات في القطاعات بالطبيعة والصناعة والزراعة والبناء وفي المشاريع القومية والعملاقة".

بيان المتحدة 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن خطوة جديدة مهمة، ضمن خطط التطوير التى تنفذها طوال الفترة الماضية، تتمثل فى تدشين قطاع للإنتاج الوثائقى، وتأسيس أول قناة وثائقية مصرية، على أن يبدأ بثها التجريبى فى يناير ٢٠٢٣، وإطلاقها رسميًا فى مايو من العام نفسه.

وذكرت الشركة المتحدة، فى بيان، أنه تم تعيين كل من الإعلامى أحمد الدرينى رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقى، والإعلامى شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتى إيمانًا منها بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته، فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

«الدستور» تحدث إلى عدد من خبراء الإعلام حول تلك الخطوة الجديدة، وما الذى ستعود به على الإعلام المصرى ككل، وخطوات إعادته إلى الريادة بقيادة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

محمد شردي أول قناة وثائقية إطلاقها صناعة الأفلام الوثائقية بيان المتحدة توثق للتاريخ

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