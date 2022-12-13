متحدث «الخارجية»: مصر حرصت على أن تكون نتائج COP27 لصالح جميع الدول

علق السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الصينية، مؤكدًا أن التحديات أصبحت عالمية من أزمة الطاقة والغذء والسيولة والديون ولم يعد أي طرف في معزل عن التأثر بالتحديات العالمية ومصر عندما تتحدث في هذا الأمر تتحدث باسم الدول العربية والنامية والإفريقية.

مصر تضع مصالح الدول على عاتقها على مر التاريخ

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هذه المسئولية مصر تضعها على مر التاريخ وشهدنا في مؤتمر المناخ COP27 حرص مصر على أن يخرج هذا المؤتمر بالنتائج التي تحقق مصالح للجميع.

وأشار إلى أن مثل هذه المحافل ليست متاحة لمجرد الحديث عن قضايا خاصة تخص كل دولة ولكن هناك قضايا عامة تخص الدول العربية وتخص الصين.

وتابع، أن النتائج التي خرجت عن القمة تتناول كافة مناحي الاقتصاد والمسائل السياسية المختلفة من تحول أخضر ومن تكنولوجيا للتعليم والصحة والسياسية وهذه المجالات مفتوحة ومتاحة لقدر كبير للاستفادة من الخبرات المشتركة في هذا المجال.