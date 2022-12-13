الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد خسارة البرتغال بكأس العالم.. ماذا يقول برج كريستيانو رونالدو في عام 2023؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

خسارة كبيرة تلقاها الفريق البرتغالي في مونديال كأس العالم 2022، عقب خروجه من البطولة، خاصة وأن هذه البطولة كانت الأخيرة في مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أمتع محبي الكرة على مستوى العالم لسنوات طويلة، ويعتبر هو والنجم الأرجنتيني ميسي العلامتين الأبرز في العالم.

أحيانا النجاح أو الفشل يرجعها خبراء علم الفلك إلى طالع برج الشخص، وبعد هزيمة كريستيانو في نهاية هذا العام، نرصد ما سيخبأه له برجه وتوقعات برج "الدلو" في عام 2023 حسبما جاء في موقع sports.

 

التغييرات القادمة لبرج الدلو في عام 2023  

هذه سنة تستقر فيها حقًا، وتسترخي قليلًا، وتعطي الأولوية لراحتك واسترخائك بدرجة أكبر، وتتنفس بشكل أسهل، لذلك استمتع بالحياة أكثر، وافعل أشياء تجعلك سعيدًا، وتبدو بسيطة.

يُظهر The Four of Swords أنك تعرضت لضغوط وتوتر أكثر مما تعرف وأنك مستعد للتكيف مع طريقة أكثر استدامة وصحة وتجديدًا للحياة اليومية، ومزيد من الوقت للعب، ووقت أقل للعمل، فلا يمكنك السكب من إبريق فارغ وستتعلم هذا بالطريقة الصعبة، إذا لم تجد طرقًا للعمل بشكل أكثر ذكاءً، والعيش بشكل أسهل ، والتركيز بشكل أكبر على المتعة والاسترخاء، فاجعل هذا أمرًا ضروريًا للنصف الأول من عام 2023، وبعد ذلك ستبدأ بشكل طبيعي.

اقتباس من طبيب نفسى.. رسالة غامضة من كريستيانو رونالدو بعد توديع كأس العالم

علاقات برج الدلو في عام 2023 

أنت جاهز للاستقرار والعثور على السلام في علاقة ترضيك وتنشطك، وتضفي الهيكل والاستقرار الذي تحتاجه في المنزل.

أنت ترغب في الاستثمار في شراكة يمكن أن تعمل على جعل حياتكما أفضل مما يمكن لأي منهما تحقيقه بمفرده، ضع العمل في حياتك العاطفية، والتزم واستثمر، وكن مخلصًا وصادقًا..

 

التطور الوظيفي لبرج الدلو عام 2023 

وتحدي نفسك للتغلب على العادات القديمة، والمعتقدات أو السلوكيات المقيدة ذاتيًا، والاستعداد لاتخاذ الطريق الصعب.

لنسيان أحزان توديع كأس العالم.. كريستيانو رونالدو يبقى مع عائلته فى قطر

لا تسقط في الأنماط القديمة أو تتخذ مسارات أقل مقاومة لحياة سهلة، وافعل ما هو صعب ولكن صحيح، وافعل ما هو أفضل بالنسبة لك على المدى الطويل، وافعل ما تشعر أنه صواب، وتجنب ما يبدو أنه إغراء، فقد ترغب في الخروج بمفردك في عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار العمل الحر كخيار، ويمكن أن ينجح هذا إذا كنت مستعدًا لإدارة نفسك بشكل صحيح، فسوف يجلب يناير نظرة مستقبلية جديدة هنا. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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