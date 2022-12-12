اقتباس من طبيب نفسى.. رسالة غامضة من كريستيانو رونالدو بعد توديع كأس العالم

نشر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، رسالة جديدة بعد توديع بطولة كأس العالم 2022 بقطر مع "سيليساو أوروبا".

وودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بالهزيمة على يد منتخب المغرب بهدف نظيف سجله يوسف النصيري، في ربع نهائي المسابقة.

رونالدو قام بتحديث الحالة اليومية الخاصة به على موقع إنستجرام بصورة كُتب عليها عبارة غامضة وهي: "3 جوانب للواقع: الألم وعدم اليقين والعمل المستمر".

وبالبحث عن تلك العبارة، تبين أنها اقتباس من فيل ستوتز، المعالج النفسي، أثناء جلسات الممثل الأمريكي جونا هيل، وهو ما تم عرضه على منصة نتفلكس.

ونالدو صورة له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، موجهًا رسالة بعد توديع منتخب البرتغال منافسات مونديال 2022، قائلًا: "الفوز بلقب كأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا".

وأضاف: "لحسن الحظ، لقد فزت بالعديد من الألقاب دوليًا، ولكن وضع اسم بلدنا عاليًا والتتويج بكأس العالم، كان بمثابة حلمي الأكبر، لقد قاتلت من أجل ذلك، وناضلت بشدة لهذا الحلم".

وأضاف: "في المباريات الخمس التي سجلتها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عامًا، كنت دائمًا بجانب لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي".

وتابع: "كنت أترك كل شيء خارج الملعب، لم أدر وجهي أبدًا بعيدًا عن القتال، ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم".

وأفاد: "للأسف، لقد انتهى الحلم بالأمس. وأريدكم جميعًا أن تعرفوا أن الكثير قد قيل، وكُتب الكثير، وتم التكهن بالكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير أبدًا".

وواصل: "لقد كنت دائمًا مناضلًا من أجل هدف الجميع، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي".

واختتم كريستيانو رونالدو رسالته، قائلًا: "ليس هناك الكثير ليقوله الآن. شكرًا لك البرتغال. شكرًا قطر، لقد كان الحلم جميلًا. والآن نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات المتبقية في المباريات المقبلة".