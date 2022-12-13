الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كاتب صحفي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم

الكاتب الصحفي زكي
الكاتب الصحفي زكي القاضي

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم منذ توليه الرئاسة لاشراكهم بالمجتمع.

نعيش العصر الذهبي لذوي الهمم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «إكسترا اليوم»، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع بعر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك توجيهات رئاسية للإسكان والشباب والرياضة، أن تكون مجهزة بكود لذوي الهمم وطريقة دخول وخروج خاصة لهم، وأن يكون لهم أولوية في الأدوار الأرضية.

وأكد أننا نعيش العصر الذهبي، لتلبية طلبات ذوي الهمم، من دعم مشاركتهم الرياضية في كافة المحافل والدولة أقامت احتفالًا لهم حضره الرئيس.

وتابع، أن الرئيس طالب بحصر شامل لأعداد ذوي الهمم وفقًا لكل إعاقة للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن التحرك لا تقوم به الحكومة وحدها ولكن هناك دور للمجتمع المدني لإشراكهم فيه، ومؤخرًا وجه الرئيس بإنشاء مجمع صناعي كبير للأطراف الصناعية لذوي الهمم.

الكاتب الصحفى الرئيس عبدالفتاح السيسي ذوي الهمم العصر الذهبي طلبات ذوي الهمم للمجتمع المدني

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