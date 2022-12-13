وزير التنمية المحلية يتفقد حديقة بنت الشاطئ بعد تطويرها فى دمياط

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مساء اليوم الثلاثاء، ترافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حديقة بنت الشاطئ، التى شهدت عملية تطوير متكاملة العام الماضى، باعتبارها أهم حديقة تتميز بموقعها الرئيسى بقلب المدينة التى تم تسميتها بهذا الاسم تخليدًا لذكرى الدكتورة عائشة عبدالرحمن المفكرة والكاتبة المصرية.

وتضمن المشروع إحلال سور الكورنيش ورفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشه عبدالرحمن وسارى العلم، وإنشاء منطقتى للصيد ولعب الأطفال kids area ومقاعد وممشى على نهر النيل ومنطقة لمشاهدة غروب الشمس، بالإضافة إلى تشجير الحديقة وإحاطتها بسور للحفاظ على مكوناتها وإنشاء مقاعد لانتظار سيارات الأجرة بنطاقها الخارجى.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بما حققته أعمال التطوير من توفير متنفس لأهالي محافظة دمياط يتميز بالشكل الحضاري والجمالي.

وأكدت محافظ دمياط، أنه تم وضع استراتيجية محددة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المهمة بالمدن، حيث لم تقتصر محاور التطوير على مدينة دمياط فقط، فقد تم تنفيذ تلك الأعمال بعدة مدن، مشيرة إلى أن المحافظة حققت خطوات كبيرة بملف التنسيق الحضارى، خاصة بعد تطوير كورنيش النيل بدمياط وأهم حديقة بها وذلك لتحقيق الاستغلال الأمثل لإطلالة النيل وتوفير مناطق ترفيهية للمواطنين مزودة بكل الخدمات.

واختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية زيارته التى أجراها إلى محافظة دمياط لتفقد عدد من المشروعات التى تشهدها المحافظة بتفقد مشروع إنشاء المجزر الآلى الجديد والمحجر الصحي وكوكر تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا.

وتابع اللواء هشام آمنة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال الجولة، الموقف التنفيذى للمشروع الذى يجرى انشاؤه بمنطقة شطا على مساحة 12 فدانًا، واستمعا الى شرح تفصيلى عن المشروع الذى يضم 12 حظيرة تسع 2400 رأس ماشية، ومجزرين حكومى وآخر استثماري ومحطات تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية بطاقة 400 م3/ يوم، وكذلك مصنع كومبست ومبنى إدارى ومخزن للأعلاف ورصيف للتنزيل والتصنيف و8 منافذ للبيع.

وأكد اللواء هشام آمنة علي متابعة الوزارة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى الانتهاء من المشروع القومى لتطوير المجازر ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء بجودة عالية وبأسعار مناسبة.