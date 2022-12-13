بـ9.3 مليون فرنك سويسرى.. توقيع اتفاقية المرحلة الجديدة لـ«تحسين مياه الشرب» بأسوان

وقّع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على اتفاقية المرحلة الجديدة لمشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر"PWMP"، بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسري.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد الوكالة السويسرية للتنمية، والذى يضم كلا من ريس برنارد نائب مدير البرنامج، ومديحة عفيفى مدير المشروع، والمهندس أشرف صبري منسق المشروع، وبحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، وأيضاً العميد يحيى عبدالرشيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجاء ذلك استكمالاً للنجاحات والإنجازات التي شهدها عدد من مناطق شرق مدينة أسوان، وفي بشرى سارة لأهالى منطقة السيل، وعزب كيما.

- المشروع يقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات

من جانبه، أكد محافظ أسوان أن هذا المشروع الحيوي سيلبي احتياجات أهالى شرق مدينة أسوان، من مياه الشرب النقية، ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه، وهو الذي سيتزامن مع تنفيذ حزمة من المشروعات الأخرى للبنية التحتية داخل مناطق شرق المدينة منها مشروع الصرف الصحي الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة، بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه، وبطاقة 46 ألف م3/يوم، لتصل إلى 70 ألف م3/ يوم مستقبلياً، بجانب تغطية مصرف السيل بطول 2530 مترا، وبتكلفة 365 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، وبتكلفة 154 مليون جنيه.

وأشاد المحافظ بالتعاون البنّاء والمثمر من الجانب السويسري فى توجيه منح الوكالة السويسرية للتنمية الدولية لمشروعات هادفة تنموية تحقق التنمية المستدامة، كما أن المشروع سيتم تشغيله بتكنولوجيا حديثة ومتقدمة، فضلاً عن تنفيذ مكوني الحوكمة ورفع قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا تكثيف التوعية لتحقيق المشاركة المجتمعية الجادة.

وشهد اللقاء استعراض أهداف ومحاور تنفيذ المرحلة الجديدة لمشروع تحسين إدارة مياه الشرب بمنطقة السيل بمكوناتها الثلاثة استكمالاً للمشروعات السابقة، التي تم تنفيذها بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016، والتى خدمت حوالى 35 ألف نسمة، ثم تنفيذ المشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسري، وتم تنفيذ مكون الحوكمة وتأهيل قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بجانب تنفيذ العديد من قوافل التوعية ومحلات طرق الأبواب لرفع درجة الوعى لدى المواطنين وتفعيل مشاركتهم ودورهم فى التعامل والحفاظ على استمرارية التشغيل والاستدامة.