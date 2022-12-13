التظاهرات تعلق حركة القطارات المؤدية إلى ماتشو بيتشو في البيرو

أعلنت الشركة المشغّلة للقطارات في بيرو، اليوم الثلاثاء، عن تعلق حركة القطارات التي تربط بين كوسكو وقلعةماتشو بيتشو السياحية الشهيرة، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي.

وقالت الشركة في بيان، "مع انتشار الدعوات الرامية إلى التظاهر، والتي أطلقتها منظمات اجتماعية مختلفة في كوسكو، نحن مضطرون لتعليق خدمة التنقّل من ماتشو بيتشو وإليها يوم الثلاثاء"، ويمكن الوصول إلى القلعة الصخرية عبر القطار من كوسكو، العاصمة السابقة لإمبراطورية الإنكا.

- أسباب القرار

وأوضحت الشركة أنّ القرار اتُّخذ بهدف ضمان سلامة الركاب من أي عقبات قد تعيق الحركة عبر السكك الحديد، وأدّت التظاهرات المناهضة للرئيسة الجديدة إلى مقتل 5 متظاهرين في البيرو الإثنين خلال المظاهرات، ما يرفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الساعات الـ36 الأخيرة إلى سبعة قتلى، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال مصدر في مكتب وسيطة الجمهورية إليانا ريفولار لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد سجّلنا سقوط سبعة قتلى" منذ الأحد حين اشتدّت حدّة هذه الاحتجاجات على عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاستيو وتعيين نائبته بولوارتي مكانه، ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة وإجراء انتخابات جديدة وإخلاء سبيل الرئيس السابق الموقوف.

وتواصلت الاحتجاجات في البيرو رغم إعلان "بولوارتي"، عزمها تقديم مشروع قانون لتقريب موعد الانتخابات العامة من 2026 إلى أبريل 2024.

وبولوارتي التي كانت نائبة للرئيس حتّى تولّيها مهام الرئاسة في السابع من ديسمبر بعدما عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاستيّو، أعلنت أيضاً حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد أشدّ الاحتجاجات، واتّسع نطاق الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً في مدن الشمال وجبال الأنديس.

وشكلت "بولوارتي" السبت حكومة مؤلّفة من مستقلين وتكنوقراط يرأسها المدّعي العام السابق بيدرو أنغولوا.

- 4 دول تدعم كاستيو

والإثنين أعربت المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا، الدول الأربع التي تتولّى السلطة فيها حكومات يسارية، دعمها للرئيس المعزول.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إنّ الرئيس المعزول هو، منذ تسلّم السلطة في 2021، ضحية لحركة "عدائية ومناهضة للديموقراطية".

ولم تدعم أوساط ليما السياسية منذ البداية كاستيّو وهو مدرس سابق في الأرياف ورئيس نقابة بعيدة عن النخب فيما كان يلقى دعماً في مناطق جبال الأنديز منذ انتخابه في العام 2021.