الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التظاهرات تعلق حركة القطارات المؤدية إلى ماتشو بيتشو في البيرو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الشركة المشغّلة للقطارات في بيرو، اليوم الثلاثاء، عن تعلق حركة القطارات التي تربط بين كوسكو وقلعةماتشو بيتشو السياحية الشهيرة، في ظل استمرار الاحتجاجات المناهضة للرئيسة الجديدة دينا بولوارتي.

وقالت الشركة في بيان، "مع انتشار الدعوات الرامية إلى التظاهر، والتي أطلقتها منظمات اجتماعية مختلفة في كوسكو، نحن مضطرون لتعليق خدمة التنقّل من ماتشو بيتشو وإليها يوم الثلاثاء"، ويمكن الوصول إلى القلعة الصخرية عبر القطار من كوسكو، العاصمة السابقة لإمبراطورية الإنكا.

- أسباب القرار

وأوضحت الشركة أنّ القرار اتُّخذ بهدف ضمان سلامة الركاب من أي عقبات قد تعيق الحركة عبر السكك الحديد، وأدّت التظاهرات المناهضة للرئيسة الجديدة إلى مقتل 5 متظاهرين في البيرو الإثنين خلال المظاهرات، ما يرفع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الساعات الـ36 الأخيرة إلى سبعة قتلى، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال مصدر في مكتب وسيطة الجمهورية إليانا ريفولار لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد سجّلنا سقوط سبعة قتلى" منذ الأحد حين اشتدّت حدّة هذه الاحتجاجات على عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاستيو وتعيين نائبته بولوارتي مكانه، ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة وإجراء انتخابات جديدة وإخلاء سبيل الرئيس السابق الموقوف.

وتواصلت الاحتجاجات في البيرو رغم إعلان "بولوارتي"، عزمها تقديم مشروع قانون لتقريب موعد الانتخابات العامة من 2026 إلى أبريل 2024.

 وبولوارتي التي كانت نائبة للرئيس حتّى تولّيها مهام الرئاسة في السابع من ديسمبر بعدما عزل البرلمان الرئيس بيدرو كاستيّو، أعلنت أيضاً حالة الطوارئ في المناطق التي تشهد أشدّ الاحتجاجات، واتّسع نطاق الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، خصوصاً في مدن الشمال وجبال الأنديس. 

وشكلت "بولوارتي" السبت حكومة مؤلّفة من مستقلين وتكنوقراط يرأسها المدّعي العام السابق بيدرو أنغولوا. 

- 4 دول تدعم كاستيو

 والإثنين أعربت المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا، الدول الأربع التي تتولّى السلطة فيها حكومات يسارية، دعمها للرئيس المعزول.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إنّ الرئيس المعزول هو، منذ تسلّم السلطة في 2021، ضحية لحركة "عدائية ومناهضة للديموقراطية".

ولم تدعم أوساط ليما السياسية منذ البداية كاستيّو وهو مدرس سابق في الأرياف ورئيس نقابة بعيدة عن النخب فيما كان يلقى دعماً في مناطق جبال الأنديز منذ انتخابه في العام 2021.

 

بيرو تعليق حركة القطارات تظاهرات رئيسة الجديدة دينا بولوارتي قلعة ماتشو

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

القبض على المتهم الرابع فى قضية البلوجر هدير عاطف

الصحة: معهد السكر قدّم خدمات طبية لـ1.2 مليون مواطن خلال 2022

«نويرة» تحيى ذكرى رحيل فريد الأطرش وفايزة أحمد بالأوبرا.. الأحد

أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

بمسابقة «فيرست ليجو ديسكفر».. أطفال مصر يبدعون بابتكاراتهم في مصادر الطاقة النظيفة

وزير النقل يزور المملكة المتحدة ويشارك في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟

فلسطين تحذر المجتمع الدولي من مخاطر الصراع في ظل حكومة نتنياهو

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة