الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية يفتتح «down town» وموقف سيارات رأس البر في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استهل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتهما التفقدية صباح اليوم بافتتاح مشروع رفع كفاءة وتطوير مبنى المركز التجارى "Down town" وموقف سيارات الأجرة بمدينة رأس البر.

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واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط الي حول تفاصيل المشروع الذي جاء على مساحة ٥٣٠٠م٢ ، وتم تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط  التابع للجهاز المركزى للتعمير بتكلفة قدرها ٢١ مليون جنيه.

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وأكد اللواء هشام آمنة أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ العديد من المشروعات التي تحقق الإرتقاء بالشكل الحضارى بالمدن السياحية في المحافظات، مؤكدًا أن مدينة رأس البر تتمتع بطبيعة فريدة ومكانة خاصة على الخريطة السياحية المصرية، كما أشاد وزير التنمية المحلية بما شهدته من تطور كبير خلال الفترة الأخيرة، مثمناً الجهود المبذولة فى تنفيذ المشروع للاستفادة من المميزات التنافسية لمحافظة دمياط بصفة عامة ومدينة رأس البر علي وجه الخصوص.  

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وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تنفذ العديد من المشروعات الخدمية على أرض المحافظات ومنها على سبيل المثال تطوير كورنيش النيل ليكون  متنفس للمواطنين المقيمين بالمحافظات أو المترددين عليها من المحافظات المجاورة علي مدار العام وإقامة أنشطة وخدمات توفر فرص عمل للشباب.

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وأشارت "محافظ دمياط" إلى أن خطة التطوير التى تم اعدادها لتتناسب مع الشكل الحضارى للمدينة وتعزيز الاستفادة من المبنى، حيث تضمنت مقر ادارى لهيئة تنشيط السياحة وشرطة السياحة و وحدات تجارية وبازارات ومطاعم وساحة لانتظار السيارات وأيضًا دورات مياه للرجال والسيدات وأخرى مجهزة لذوى الهمم، علاوة على تجهيز موقف لسيارات الأجرة بالساحة الخلفية للمبنى مزود بمظلات وأنظمة إلكترونية، لافتة إلى أنه تم نقل المواقف وانتظار رحلات اليوم الواحد من داخل المدينة الى تلك المنطقة لتخفيف التكدس و الإرتقاء بالشكل الحضارى لتلك المدينة السياحية.

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محافظ دمياط دمياط منال عوض التنمية المحلية أحداث دمياط

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