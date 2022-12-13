حارس فرنسا يشيد بياسين بونو: رمز للصلابة وضمن الأفضل في كأس العالم

أظهر هوجو لوريس، حارس مرمى وقائد المنتخب الفرنسي، الدعم لهاري كين، مهاجم المنتخب الإنجليزي، عقب مباراة الدور ربع النهائي لكأس العالم.

ويلتقي المنتخب المغربي، نظيره الفرنسي غداً في التاسعة مساءً، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وقال لوريس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المغرب: “لقد كانت مباراة صعبة للمنتخب الإنجليزي. هاري كين يجب أن يكون فخوراً بما قدّمه مع المنتخب، جميع اللاعبين العظام أهدروا ركلات جزاء مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وكيليان مبابي؛ أنا متأكد أنه سيضع ما حدث خلف ظهره ليواصل مساعدة المنتخب وتوتنهام، إنه بحاجة للراحة”.

وعبر المنتخب الفرنسي نظيره الإنجليزي في الدور ربع النهائي لكأس العالم، قطر 2022، بالفوز عليه بهدفين لهدف؛ وسجّل هاري كين هدف إنجلترا الوحيد وأهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة.

وأضاف: "ديشامب مدرب لديه خبرة هائلة كلاعب أو مدرب؛ معرفته تجلب لنا الطمأنينة، إنه يلهمنا، هناك علاقة ثقة بينه وبين اللاعبين، عندما تكون على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا لسنوات، فذلك لأنك تملك الجودة".

وأردف: "علينا الاحتفاظ بالهدوء النفسي الذي حظينا به منذ بداية البطولة. نحن مستعدون لمواجهة التوقعات في نصف النهائي".

وأشاد لوريس بياسين بونو، حارس المغرب قائلًا: "إنه رمز للصلابة، إنه حارس كفء في إشبيلية، وفي هذه البطولة هو واحد من الأفضل".

واستكمل: "لدينا تكامل كبير في أسلوب التعامل مع المباريات، اللاعبون الشباب يستجيبون بشكل جيد للغاية، الفريق يعمل بشكل جيد لأن هناك احترام متبادل بيع اللاعبين وبعضهم البعض".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن تأهل المنتخب المغربي بتلقي هدف واحد فقط: "نحن نقدر ذلك، هم خصمنا غداً وندرك أن كلا المنتخبين لا يريد الخسارة، كلانا لديه الفرصة في التأهل، المغرب تريد التربع على كرة القدم، ونحن سنحاول الفوز أيضًا".