الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصادرة 28 طن أعشاب عطارة مجهولة المصدر بالجيزة

جريدة الدستور

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم، من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وتبين بحوزته كمية قدرها 28,135 طن أعشاب عطارة، حليب بودرة، سكر بودرة، ستريك أسيد، معبأة داخل عبوات بدون فواتير مجهولة المصدر، وعدم توافر الشروط الصحية.

وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.

شرطة التموين مخزن لتجارة السلع الغذائية ضبط محافظة الجيزة الشروط الصحية

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وائل لطفي

المشكلة المصرية

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