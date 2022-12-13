الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

البنك الدولى: تحول مصر لوسائل النقل الكهربائية يسهم فى تحسين جودة الهواء

جريدة الدستور

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير البنك الدولي الخاص "اقتصاديات المركبات الكهربائية لنقل الركاب"، والصادر في نوفمبر 2022، والذي شمل دراسة 20 بلدًا من البلدان النامية في إفريقيا وآسيا والبحر الكاريبي وأوقيانوسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث يُقدِّم التقرير مُبرِّرات اقتصادية قوية للتوسُّع في التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية في البلدان النامية.

وقال التقرير إن الفوائد البيئية المرتبطة بالحد من تلوث الهواء المحلي أكثر أهمية من تلك المرتبطة بالتخفيف من تغير المناخ العالمي في بعض الاقتصادات الناشئة، حيث تتباين الأهمية النسبية للفوائد البيئية المحلية والعالمية للتحول إلى وسائل النقل الكهربائية بشكل كبير في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال، فإن تحول مصر إلى وسائل النقل الكهربائية سيسهم في المقام الأول في تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية بها.

وأضاف التقرير أن كهربة وسائل النقل تعد إحدى الأدوات اللازمة لوضع العالم على مسار خالٍ من الكربون، ففي البلدان النامية ذات الانبعاثات المنخفضة، فإن الانتقال من المركبات التقليدية إلى المركبات الكهربائية يحقق مزايا إضافية مثل تحسين جودة الهواء، وتحسين جودة النقل العام، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وعلى الرغم من هذه المزايا فإنه لا تزال معظم مبيعات المركبات الكهربائية تتركز في الأسواق العالمية الرئيسة مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة، حيث تستحوذ تلك الأسواق على أكثر من 90% من أسطول المركبات الكهربائية في العالم.

وأفاد التقرير بأن تكلفة شراء المركبات الكهربائية ترتفع بنسبة تتجاوز 70% مقارنة بالمركبات التقليدية، وهو ما يعد بمثابة عقبة مالية أمام العديد من المستهلكين في البلدان النامية، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف شراء المركبات الكهربائية، فإن الوفورات في تكاليف الوقود والصيانة على مدى عمر المركبات الكهربائية في العديد من الأسواق ستعوض الارتفاع النسبي لسعر الشراء.

وذكر التقرير أن المركبات الكهربائية تصدر جزءًا بسيطًا فقط من ملوثات الهواء المحلية، بالإضافة إلى ذلك عادةً ما تنبعث هذه الملوثات من محطات توليد الطاقة والتي عادة ما تتواجد في مواقع بعيدة نسبيًا، وبالتالي فإن الضرر الذي قد تلحقه بصحة الإنسان يكون أقل بكثير مما هو عليه عندما ينبعث التلوث من عوادم السيارات التي تسير في الشوارع الحضرية المزدحمة.

جدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير سابق له كان قد أشار إلى أن 99% من سكان العالم يتنفسون هواءً ملوثًا، وأشار التقرير إلى أن اتباع الإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تحمي صحة الإنسان والبيئة، من شأنه أن يقلل الوفيات بنسبة 80%، إلى جانب توفير النفقات، حيث بلغت تكلفة الأضرار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء نحو 8 تريليونات دولار عام 2019، وهو ما يُمثل نحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مضيفاً أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تتحمل العبء الأكبر من الهواء الملوث، حيث تتركز نحو 91% من الوفيات المبكرة في تلك الدول وترتبط بملوثات الهواء، ويرجع ذلك إلى اعتماد هذه الدول بشكل كبير على المركبات القديمة التي تعمل بالوقود الأحفوري.

2022 آسيا الاقتصادات الناشئة الاقتصادية العالمية التقارير الاقتصادية العالمية المركبات الكهربائية المناخ العالمى تقرير البنك الدولي دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

المشكلة المصرية

الأكثر قراءة

مصر تستضيف الاجتماعات السنوية لاتحاد البورصات اليورو آسيوي

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر

إطلاق اسم «نبيل الشاذلي» و«صلاح سرور» على شاطئ وشارع بالإسكندرية

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

إصابة 2 إثر حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي بصحراوي أسوان

سقوط عاطلين بحوزتهما 11 فرش حشيش بالخانكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس وأوقافها في خطر

ماجد حبته

القمة الأمريكية الإفريقية

عبدالوهاب داود

ضحايا نجيب محفوظ

منى رجب

إسماعيل رسلان بطل مصرى يؤكد أن أخلاق المصريين لا تزال بخير

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان!!

جمال رشدي

تطبيق ذكى للمصريين العاملين بالخارج

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب بضرورة محاسبة قتلة الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة

الفنان الصغير.. أحمد بكر طفل فلسطينى يوثق انتهاكات الاحتلال بلوحات فنية (صور)

تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟