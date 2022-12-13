حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية اليوم 13 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لمواليد الأبراج الترابية.

برج العذراء

مهنياً: تواكب هذا اليوم التطورات من دون اعتراض، لكن بعض التحديات القانونية أو الإدارية قد تكون عابرة ولا تؤثر في الأجواء المهنية إطلاقاً.

عاطفياً: حضّر نفسك ليوم من الهدوء والطمأنينة حيث تعيش خلاله مغامرة عاطفية ولا أجمل وتتخلص من إهمال غير متعمّد.

صحياً: تمالك نفسك لأن الانهيار العصبي والمعنوي أسوأ من أي انهيار آخر50

برج الثور

مهنياً: كن عاقلاً ولا تتسرّع في اتخاذ المواقف أو القرارات السلبية والحاسمة واستشر الأصدقاء المخلصين أو الذين تثق بهم وبآرائهم.

عاطفياً: تجنّب الخلافات والكلام الجارح ولا تتطرّق إلى موضوعات حسّاسة تزعج حبيبك.

صحياً: قد تعاني وعكة صحية او تعرّض نفسك لحوادث أنت بغنى عنها اليوم

برج الجدي

مهنياً: اعمل بجد لتحقق الأهداف المرجوة، فتفرح بها وتتخلص من الأزمات المالية التي كنت تتخبط فيها وتزعجك على نحو دائم.

عاطفياً: يوم مهم على الصعيد العاطفي ومفاجأة من الحبيب تفرحك كثيراً وتجعلك تتعلق به أكثر فأكثر.

صحياً: لا تعتمد كثيراً وبإفراط على طاقتك، بل عليك أن تدرك جيداً أن قدرتك على التحمل متواضعة.

صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.